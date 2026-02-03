Dok američki predsjednik Donald Trump pojačava vojni pritisak kroz raspoređivanje dodatnih jedinica, stručnjaci upozoravaju da Teheran raspolaže sposobnostima za ozbiljan odgovor. Iran, za razliku od Venezuele, ima razvijenu vojnu doktrinu i raketni arsenal koji može ugroziti američke interese u regiji, dok Venezuela ostaje ograničena na unutarnju stabilnost režima.
Mnogi ističu da Trump pokušava i na Iran primijeniti istu strategiju koju je koristio u Venezueli. No to je velika Trumpova pogreška. Prema mišljenju analitičara, iako obje zemlje trpe sankcije i sukobljene su sa SAD-om, njihovi vojni kapaciteti, strateške ambicije i sposobnosti ratovanja ne mogu se uspoređivati. Iran je regionalna sila s razvijenom doktrinom odvraćanja, dok je Venezuela vojno oslabljena država fokusirana na unutarnji opstanak režima.
Udar na Iran Trump priprema po uzoru na Venezuelu, evo u čemu griješi
Unatoč gubicima tijekom 12-dnevnog sukoba s Izraelom prošlog lipnja, procjene regionalnih saveznika Washingtona potvrđuju da ključni elementi iranskog raketnog programa ostaju netaknuti
