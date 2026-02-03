Naši Portali
BLISKI ISTOK PRED EKSPLOZIJOM

Udar na Iran Trump priprema po uzoru na Venezuelu, evo u čemu griješi

Autor
Hassan Haidar Diab
03.02.2026.
u 14:08

Unatoč gubicima tijekom 12-dnevnog sukoba s Izraelom prošlog lipnja, procjene regionalnih saveznika Washingtona potvrđuju da ključni elementi iranskog raketnog programa ostaju netaknuti

Dok američki predsjednik Donald Trump pojačava vojni pritisak kroz raspoređivanje dodatnih jedinica, stručnjaci upozoravaju da Teheran raspolaže sposobnostima za ozbiljan odgovor. Iran, za razliku od Venezuele, ima razvijenu vojnu doktrinu i raketni arsenal koji može ugroziti američke interese u regiji, dok Venezuela ostaje ograničena na unutarnju stabilnost režima.

Mnogi ističu da Trump pokušava i na Iran primijeniti istu strategiju koju je koristio u Venezueli. No to je velika Trumpova pogreška. Prema mišljenju analitičara, iako obje zemlje trpe sankcije i sukobljene su sa SAD-om, njihovi vojni kapaciteti, strateške ambicije i sposobnosti ratovanja ne mogu se uspoređivati. Iran je regionalna sila s razvijenom doktrinom odvraćanja, dok je Venezuela vojno oslabljena država fokusirana na unutarnji opstanak režima.

Ključne riječi
Hamenei ajatolah rat Donald Trump SAD Iran

