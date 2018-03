Šokirala se kad je htjela ući u noćni klub: To mi se događa cijelog života

Agustina Rios Martinez imala je veoma neugodno iskustvo kada je pokušala ući u noćni klub Rose u Buenos Airesu. Naime, ona i njen dečko bili su pozvani na rođendansku zabavu, ali ih izbacivač nije želio pustiti u klub.

Rios Martinez tvrdi da je doživjela napad panike zbog tog događaja. Sve je podijelila na Facebooku i tvrdi da joj je izbacivač rekao kako "nije tip djevojke koja dolazi na ovo mjesto" te da nije "pogodila mjesto prikladno za nju." Izbacivač ju nije pustio u klub zbog njenog izgleda. Prema Independentu, Rios Martinez rekla je da više nije pokušavala ući u klub te da više neće ni pokušavati.

Nastavila je: "Cijeli moj život me vrijeđaju, dovikuju mi na ulici zbog debljine, ali da me nisu pustili u klubu zbog mog fizičkog izgleda? To je najgore što mi se dogodilo do sada." Tvrdi da je podijelila ovo samo zato što ne želi da se ljudi nađu u ovakvim situacijama i da izbjegavaju ovakva mjesta.

Brat Agustine je potvrdio da od incidenta pati od napadaja panike.