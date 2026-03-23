Poljoprivredna komora: Nestašica plavog dizela ugrožava proljetnu sjetvu

Proljetna sjetva i teškoće s njezinom organizacijom zbog povremenih nestašica plavog dizela uz sve skuplje umjetno gnojivo, posljednjih su dana jedna od najvažnijih gospodarskih tema. Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) ovih je dana upozorila da nedostatak plavog dizela ugrožava proljetnu sjetvu, zbog čega je nužna hitna reakcija nadležnih institucija. Stanje s opskrbom plavim dizelom u Hrvatskoj izravno ugrožava proljetnu sjetvu i poljoprivrednu proizvodnju u cjelini, istaknuli su iz HPK, navodeći kako su poljoprivrednici diljem zemlje suočeni su s ozbiljnim problemom – "plavog dizela na benzinskim crpkama jednostavno nema". Iz Komore podsjećaju kako su na taj problem reagirali već 10. ožujka ove godine kada je upućen dopis Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu gospodarstva, no Ministarstvo gospodarstva do danas se nije očitovalo.

"U trenutku kada su vremenski uvjeti ključni, a rokovi za sjetvu iznimno kratki, nedostatak osnovnog energenta dovodi proizvođače u situaciju da ne mogu obaviti nužne agrotehničke zahvate. Time se ugrožava ne samo ovogodišnji urod, već i ukupna stabilnost domaće poljoprivrede i opskrbe hranom", poručili su iz HPK. Dodatni je problem, kako navode, pravilo prema kojem je točenje plavog dizela dopušteno isključivo izravno u traktore. Takva praksa, kaže HPK, pokazuje se potpuno nepraktičnom na terenu jer traktori imaju ograničen kapacitet spremnika, a znatan dio goriva potroši se već na putu od benzinske crpke do gospodarstva. HPK stoga pita zašto se poljoprivrednicima ne dopušta točenje u kanistre, što bi omogućilo racionalnije i učinkovitije korištenje goriva. Nejasno je, kaže, i postupanje benzinskih crpki koje ne nude adekvatna rješenja u ovim izvanrednim okolnostima, unatoč činjenici da je riječ o pitanju od strateške važnosti za državu. Savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdana Blažić poručuje kako je najveći problem dostupnost plavog dizela.

"Poljoprivrednim proizvođačima više od samog rasta cijene smeta dostupnost plavog dizela. Plavog dizela nema na svim benzinskim postajama", poručuje Blažić. Posebno ističe jedan detalj, koji se tiče sjeverozapadne Hrvatske.

"Previše se toga kupovalo, stvarale su se zalihe, svi su svjesni da će cijene i dalje rasti. No, pravi je problem što od Zagreba do Varaždina nemate niti jednu jedinu benzinsku postaju na kojoj poljoprivrednici mogu natočiti plavi dizel", istaknula je Blažić. Svi ozbiljni proizvođači nabavili su sve potrebne sirovine prije same sjetve, tako da glavnina sjetve nije upitna.

"Imat će i manji trošak i organiziranu sjetvu. Bit će malih proizvođača koji će biti u problemima, neki su možda kalkulirali pa im se to sada obija o glavu. Sve je stvar organizacije posla, poznavanja prilika. Jasno je da ovo neće samo pogoditi samo nas", poručuje Blažić.

Potrošnja plavog dizela u pojedinim segmentima odstupa od uobičajenih sezonskih obrazaca, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva. Analiza pokazuje kako su isporučene količine plavog dizela višestruko veće nego u istom razdoblju prošle godine. U pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto.

"Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama proljetne sjetve. Ne postoji potreba za stvaranjem zaliha", poručio je ministar Ante Šušnjar. Iz Ministarstva ističu kako Vlada poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilna i pravodobna opskrba plavim dizelom te zadržala njegova cjenovna dostupnost za poljoprivrednike.