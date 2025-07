Netanyahu izgubio većinu: Druga ultraortodoksna stranka napustila izraelsku vladu

Ultraortodoksna stranka u srijedu je napustila koaliciju premijera Benjamina Netanyahua nakon što je to ranije ovaj tjedan učinila druga religiozna grupa, ostavivši vladu bez funkcionalne većine u parlamentu. Stranka Šas rekla je da napušta koaliciju zbog zakona o novačenju koji predviđa ukidanje izuzeća od vojnog roka za studente vjerskih škola (ješiva). "Predstavnici Šasa teška srca zaključuju da ne mogu ostati u vladi i biti dio nje", priopćila je stranka, dan nakon što je Ujedinjeni judaizam Tore (UTJ) također najavio svoj izlazak.

Njihov zajednički potez ostavlja Netanyahua s manjinskom vladom, no ne očekuje se da će to odmah potaknuti nove izbore ili omesti nastojanja da se dogovori moguće primirje u Gazi. Izraelski parlament odlazi na tromjesečnu stanku 27. srpnja, ostavivši Netanyahuu vrijeme da razriješi svoj davni problem trebaju li ultraortodoksni studenti i dalje biti izuzeti od vojnog roka. Ultraortodoksni zastupnici već su dulje vrijeme prijetili izlaskom iz koalicije zbog prijepora oko zakona o novačenju. Dio vjerskih stranaka u vladajućoj koaliciji traži da se studentima vjerskih škola i dalje omogući izuzeće od obveznog vojnog roka, dok neki drugi koalicijski partneri zagovaraju ukidanje svih izuzeća.

Ultraortodoksni Židovi desetljećima su bili izuzeti od služenja vojske, no izraelski Vrhovni sud prošle je godine naložio ministarstvu obrane da prekine tu praksu i započne novačenje i tih studenata. Netanyahu je posljednjih tjedana intenzivno pokušavao prevladati nesuglasice unutar koalicije oko prijedloga novog zakona o novačenju, što je dovelo do aktualne krize. Tema izuzeća studenata ješive postala je posebno osjetljiva s obzirom na to da je izraelska vojska još uvijek u ratu s Gazom.