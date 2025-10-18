Nešto od truleži u državi hrvatskoj izbija iz Beroševa slučaja i zaudara na sve strane

Tko se jednom popne na javnu funkciju, ne može s nje sići ni kad ga otjeraju. Dr. Vili Beroš upravo doživljava tu sudbinu; nije više u Vladi, a svi ga tretiraju kao da i dalje vodi resor zdravstva, i oni koji ga napadaju što je dobio položaj neurokirurga s kojeg je svojedobno otišao za ministra i oni koji ga brane da nije zaboravio operirati. Je li u međuvremenu namještao poslove u bolnici u kojoj bi opet trebao obavljati iste operacije, sud će provjeriti. Posao kirurga bio bi nešto manje sporan da ga obavlja u nekoj drugoj bolnici, koja se ne povezuje s njegovim drugim "operacijama"; ne bi uopće bio sporan da se na nj vraća bez optužbi za korupciju, pod uvjetom da mu se poslije sedmogodišnje apstinencije od operacijskog stresa ruke neće tresti zbog osobnih stresova.