Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Nešto od truleži u državi hrvatskoj izbija iz Beroševa slučaja i zaudara na sve strane

18.10.2025. u 22:40

Izabravši nekadašnju matičnu bolnicu, posao u bijeloj kuti i sa skalpelom u ruci, donedavni ministar izložio se javnoj kritici da je umjesto kazne dobio nagradu

Tko se jednom popne na javnu funkciju, ne može s nje sići ni kad ga otjeraju. Dr. Vili Beroš upravo doživljava tu sudbinu; nije više u Vladi, a svi ga tretiraju kao da i dalje vodi resor zdravstva, i oni koji ga napadaju što je dobio položaj neurokirurga s kojeg je svojedobno otišao za ministra i oni koji ga brane da nije zaboravio operirati. Je li u međuvremenu namještao poslove u bolnici u kojoj bi opet trebao obavljati iste operacije, sud će provjeriti. Posao kirurga bio bi nešto manje sporan da ga obavlja u nekoj drugoj bolnici, koja se ne povezuje s njegovim drugim "operacijama"; ne bi uopće bio sporan da se na nj vraća bez optužbi za korupciju, pod uvjetom da mu se poslije sedmogodišnje apstinencije od operacijskog stresa ruke neće tresti zbog osobnih stresova.

Ključne riječi
USKOK Vili Beroš

