UŽIVO Prosvjednici upali u zgradu Kongresa, viču: Trump je pobijedio! Proglašen policijski sat

Američki Kapitol je zatvoren zbog napete situacije s prosvjednicima dok zastupnici Kongresa održavaju sjednicu na kojoj trebaju potvrditi Bidenovu pobjedu.

Pristaše američkog predsjednika Donalda Trumpa sukobile su se s policijom kod zgrade Kapitola, javlja Reuters.

Atmosfera je dodatno uzavrela nakon što su demokrati na pragu osvajanja Senata jer vode u obje utrke za senatska mjesta u saveznoj državi Georgii.

21.20 - U Washingtonu je za večeras proglašen policijski sat. Od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu

21.10 - Američki predsjednik Donald Trump pozvao je pristaše da "ostanu mirni" nakon što su se sukobili s policijom i upali u zgradu Kongresa. "Molim vas podržite našu policiju u Kapitolu i snage sigurnosti. Oni su uistinu na strani naše Zemlje. Ostanite mirni", tvitao je.

Trump se ranije obratio pristašama u blizini Bijele kuće i ponovio neutemeljene tvrdnje o izbornoj prevari te pozvao gomilu da krene prema Kapitolu. Oni su potom probili nekoliko slojeva policijskih blokada i upali u zgradu Kongresa za vrijeme sjednice na kojoj je trebala biti potvrđena pobjeda Joe Bidena.

21.05 - Potpredsjednika Mikea Pencea koji je vodio sjednicu policija je odvela na sigurnu lokaciju. U tijeku je evakuacija zastupnika kojima je prethodno rečeno da uzmu gas maske i budu ih spremni upotrijebiti.

20.55 - Neki prosvjednici probili su se i unutar zgrade Kapitola. CNN javlja da je bačen suzavac u Rotondi, jednom od poznatih hodnika između dva doma Kongresa. Neki od njih viču: Trump je pobijedio! Ako ne dobijemo pravdu nećemo nikad stati!

20.45 - CNN javlja da kako je u tijeku evakuacija članova Kongresa, a među njima evakuiran je i američki potpredsjednik Mike Pence.

20.30 - Na Twitteru se upravo oglasio i američki predsjednik Donald Trump. Kritizirao je svog potpredsjednika Mikea Pencea jer ga nije htio poslušati i blokirati Bidenovo povrđivanje u Senatu. Potpredsjednik predsjeda Senatom.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!