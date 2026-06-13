Njemačka diže uzbunu: Bundestag planiraju staviti pod stalnu zaštitu zbog dronova, ovo su detalji

U kontekstu sve češćih sigurnosnih zabrinutosti povezanih s dronovima diljem Europe, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt pozvao je na uvođenje trajne zaštite Bundestaga i drugih ustavnih institucija te jačanje nacionalnih kapaciteta za borbu protiv dronova, piše Euronews.

U pismu upućenom predsjednici Bundestaga Juli Klöckner, koje je prenio njemački list Rheinische Post, Dobrindt upozorava da se rizik od mogućih napada dronovima na ključne državne institucije povećava te ističe potrebu za stalnim sustavom zaštite u aktualnom sigurnosnom okruženju. Njegov odgovor uslijedio je nakon upita predsjednice parlamenta o mogućnosti angažiranja novoosnovane jedinice savezne policije za borbu protiv dronova u zaštiti Bundestaga. Ministar je pritom naveo da bi ta jedinica mogla pružati privremenu potporu u okviru administrativne pomoći, no da glavna odgovornost za protudronske operacije u području parlamenta i dalje ostaje na policiji savezne pokrajine Berlin.

Upozorenje dolazi u trenutku pojačanih incidenata povezanih s dronovima diljem Europe, uključujući ulaske u zračni prostor NATO članica. U baltičkim državama zabilježeni su slučajevi u kojima su zbog sumnjivih dronova aktivirane uzbune, a pojedini politički dužnosnici morali su se skloniti u skloništa. Sigurnosne službe dio incidenata povezuju s ruskim ometanjem GPS signala, što može uzrokovati skretanje dronova s planirane rute. Njemačke oružane snage upozoravaju i na sve učestalije neovlaštene letove iznad kritične infrastrukture i vojnih objekata, što dodatno pojačava sumnje u moguće izviđačke aktivnosti stranih aktera.

Kao odgovor na rastuću prijetnju, Njemačka proširuje svoje protudronske kapacitete. Izmjenama Zakona o zrakoplovnoj sigurnosti povećane su ovlasti savezne policije i Bundeswehra, koji sada u određenim slučajevima mogu zajednički djelovati, a kao krajnju mjeru dopuštena je i uporaba sile ako se prijetnja ne može neutralizirati drugim sredstvima.

Istodobno se razmatra uvođenje sustava nadzora dronova na području Berlina, koji bi uključivao mrežu od 62 radio-senzora za rano otkrivanje letjelica. Među mogućim metodama neutralizacije spominju se obaranje dronova ili korištenje presretačkih dronova koji bi ih onemogućavali mrežama ili sličnim sustavima.