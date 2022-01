Nenad Periš o djevojci koju je Matej zvao kobne noći: 'Rekla mi je da je pokušao stupiti s njom u kontakt'

Nenad Periš, otac 27-godišnjeg Mateja koji je 31. prosinca nestao u Beogradu, susreo se s djevojkom koju je u noći nestanka zvao njegov sin. Radi se o Splićanki (puni podaci poznati redakciji) koja je sestra Matejevog dobrog prijatelja te koju će hrvatska policija uskoro opet detaljno ispitati, kako je Večernjem listu potvrđeno od izvora bliskog istrazi, ali i od Matejeva prijatelja koji je s njim boravio u Beogradu.

"Matej i društvo prije izlaska u Gotik bili su na večeri u jednom restoranu. Na Instagramu su vidjeli da njihova poznanica objavljuje fotografije iz Beograda zbog čega joj se Matej javio porukom i zatim ju je nazvao. To je bilo oko 22 sata, a prepisku tog razgovora poslala je čak prije nekoliko dana i njegovim prijateljima kao dokaz da su to jedine informacije s kojima ona raspolaže. Koliko je poznato, htio je da se njegova i njezina ekipa zajedno nastave družiti te da ih ona uputi u noćni život Beograda jer tamo poznaje jako mnogo ljudi i često je odlazila u Srbiju u noćne izlaske", kazao je izvor upućen u istragu za Večernji list.

Otac nestalog Mateja za Jutarnji list ispričao je što mu je kazala prilikom susreta.

- Ona mi je rekla da ju je te večeri Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je vidjela da ima propušten poziv. Naime, ja sam nju sreo na ulici ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata kada je on bio spojen na WiFI mrežu i kad je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu - rekao je Nenad Periš.

Djevojka, koja je također radila na organizaciji izleta, dugo poznaje Mateja, kao i njezin brat, koji inače nije bio dio Matejeva društva s kojim je bio u Beogradu. Vjerojatno je Matej, s obzirom na to da je ona bila u Beogradu, pokušao stupiti s njom u kontakt, pretpostavlja Nenad Periš.

