Ovo je Splićanka koju je Matej zvao prije nestanka: 'Bila je u Beogradu, od nje je tražio informaciju'

Jučer je iz srpskog MUP-a procurila informacija da inspektori s hrvatskim kolegama istražuju što je nestali Splićanin Matej Periš (27) rekao sestri svojeg prijatelja u noći nestanka.

Naime, utvrđeno je kako je Matej posljednji telefonski razgovor vodio s prijateljicom, a policija vjeruje kako bi njezin iskaz mogao biti ključan u rasvjetljavanju njegova nestanka o kojem se još uvijek premalo zna, a ušli smo petnaesti dan potrage.

Večernjem listu potvrđeno je od izvora bliskog istrazi, ali i od Matejeva prijatelja koji je s njim boravio u Beogradu, da je riječ o Splićanki (puni podaci poznati redakciji) i sestri njihova dobrog prijatelja koju će hrvatska policija uskoro opet detaljno ispitati. Prema neslužbenim informacijama, ona se još uvijek nalazi u Beogradu.

Taj prijatelj nije bio na novogodišnjem provodu u Beogradu, ali bila je njegova sestra i njezin dolazak u Srbiju nije bio povezan s Matejem i njegovom ekipom.

O Splićanki, čiji identitet nećemo objaviti zbog tajnosti istrage i poštovanja njezine privatnosti, doznali smo da je vlasnica tvrtke koja se bavi nautičkim turizmom u Podstrani nadomak Splita te da je vlasnica plovila kojim ljeti za turiste organizira izlete po Jadranu.

Pohađala je privatnu gimnaziju u Splitu te je studirala u Zagrebu na uglednom privatnom fakultetu ekonomskog smjera.

Kontaktirali smo je, ali neposredno nakon poziva deaktivirala je društvene mreže.

Uspjeli smo stupiti u kontakt s njezinim bliskim rođakom koji se također bavi turizmom i s kojim je svojedobno poslovno surađivala. On nam tvrdi da s njom već neko vrijeme nije u kontaktu i da su se razišli privatno i poslovno.

"Ne bih htio pričati o toj osobi. Nemam njezin broj, izbrisao sam ga. Nisam više ni u kakvoj komunikaciji s njom", kazao nam je rođak Splićanke.

Međutim izvor upućen u istragu nam tvrdi:

"Matej i društvo prije izlaska u Gotik bili su na večeri u jednom restoranu. Na Instagramu su vidjeli da njihova poznanica objavljuje fotografije iz Beograda zbog čega joj se Matej javio porukom i zatim ju je nazvao. To je bilo oko 22 sata, a prepisku tog razgovora poslala je čak prije nekoliko dana i njegovim prijateljima kao dokaz da su to jedine informacije s kojima ona raspolaže. Koliko je poznato, htio je da se njegova i njezina ekipa zajedno nastave družiti te da ih ona uputi u noćni život Beograda jer tamo poznaje jako mnogo ljudi i često je odlazila u Srbiju u noćne izlaske", kaže naš izvor.

Podsjetimo, srpski Kurir jučer je objavio dio njezina iskaza u kojem stoji kako ju je Matej zvao kasnije iz Gotika, ali da ga nije razumjela zbog buke u klubu. Ako je vjerovati tim informacija, iz njih proizlazi da su se Matej i ona čuli najmanje dva puta u razdoblju od nekoliko sati. Prvo iz restorana, a zatim i iz Gotika.

Dodajmo i ovdje da nam bliski Matejev prijatelj nije mogao potvrditi da ju je on zvao iz Gotika već samo iz restorana, pa je taj dio priče i dalje nejasan.

Za kontekst ove priče važno je naglasiti da se Splićanka nalazila u Beogradu nekoliko dana prije Silvestrova, a na svojim je društvenim mrežama podijelila je tada fotografije iz restorana Buddha koji se nalazi u neposrednoj blizini restorana Sava nova.

S druge strane, naš izvor blizak istrazi tvrdi da je ideja bila prijateljevu sestru upitati detalje o noćnom životu, ali ostaje nepoznato je li se s njom išao naći u restoran u kojem je ona boravila ranije ili ju je zatražio neku informaciju pa bi mu ona eventualno proslijedila neku lokaciju na koju je trebao doći.

"Ona sigurno zna je li se s njim trebala susresti ili ju je on možda pitao gdje može nešto obaviti, do nečega doći i slično. Ona je navodno policiji kazala da je Matej koristio opijate pa iz toga proizlazi kako ga je poznavala bolje od njegovih muških prijatelja. Ako mu je ona pomogla da u Beogradu pronađe, primjerice, drogu ili se s njim družila neposredno uoči nestanka, sigurno bi mogla imati korisna saznanja", kaže naš izvor dodajući kako je nesumnjivo da je Matej slijedio određenu trasu.

To ide u prilog tezi da je Matej itekako znao kamo trči i da je trebao stići do nekog cilja. Trčao je suvislo, a njegovo kretanje preklapa se s rutom koju Google Maps prikazuje kao najbržu prema restoranu Sava nova. Čak je pokušao zaustaviti i taksi.

No, napomenimo da nam nije potvrđeno gdje je točno u noći Matejeva nestanka Splićanka boravila u Beogradu.

"Jednostavno ne vjerujem da bi Matej sam od sebe skočio u rijeku. Čini se da je on iz kluba otrčao kako bi se našao s njom ili s nekim s kim ga je ona spojila. Što se dogodilo dalje i je li pritom upao u neki problem, ključan je misterij", kaže naš sugovornik.

Nismo uspjeli stupiti u kontakt sa Splićankom, ali od izvora doznajemo da je nju i njezina brata Matej poznavao doslovno cijeli život.

"Nikad o njima nije rekao ružnu riječ, bili su mu poput obitelji", kaže naš izvor dodajući kako je riječ o ljudima koji su živjeli na visokoj nozi i koji su u splitskim kuloarima poznati kao ljubitelji noćnog života i skupocjenih provoda.

Na tijek događanja oko istrage osvrnuo se u petak otac nestalog Mateja, Nenad Periš.

„Ono što nismo vidjeli jer nije bilo kamera, to je sam izlazak iz lokala i ne znamo za taj ulazak u vodu. Taj prostor do kojega ga kamere prate dosta je širok, on se nalazi kod restorana Sava nova. Ograđen je visokom ogradom koja ne dopušta da čovjek slučajno upadne u vodu. Podignut je kao terasa prema Savi. Ako i prijeđe preko ograde, ima određenu visinu koja je iznad same obale, odnosno vode. Dosta spretnosti treba da se to preskoči, onda slijedi neka kosina koja je mokra. Ali opet, zašto je išao preko ograde, je li se želio umiriti, osvježiti ili možda uopće nije prešao preko te ograde, to su sada nagađanja koja ne možemo utvrditi prema vidljivim činjenicama“.

Nenad Periš još jednom je odbacio nagađanja da je Matej bio drogiran.

„Isključujem mogućnost da je bio pod nekim supstancijama, komunikacija s taksistom mi pokazuje da je bio svjestan što radi. Nije zaustavio neki auto nasumice. Zaustavljao je taksi kao neko tko kontrolira situaciju. Isključujem mogućnost da je on ušao u vodu nesvjesno. Mene samo istina može dovesti do kraja, a ja donosim takav zaključak na osnovu njegova ponašanja“, tvrdi Matejev otac.

Podsjetimo, srpski MUP prije nekoliko dana javno je objavio svoju verziju rekonstrukcije prema kojoj su praktički isključili mogućnost fizičkog obračuna ili nasilja koje bi potaklo Periša na bijeg iz kluba. Osvrnuli su se i na snimku na kojoj se vidi nepoznati predmet ili osoba u rijeci Savi pokraj Beton hale kazavši da se kretanje tog predmeta ili osobe poklapa s posljednjim lociranim signalom Matejeva mobitela. Međutim, još nema nikakvih relevantnih dokaza koji bi upućivali na to da je Matej uopće ušao u vodu.

VIDEO: Ovo su snimke nadzornih kamera na kojima se navodno vidi Matej Periš

Srpska policija nakon povratka visoke delegacije hrvatskog MUP-a iz Beograda objavila je sve snimke nadzornih kamera i utvrđeno je da je nakon izlaska iz kluba trčao prema Brankovu mostu i dalje prema Karađorđevoj ulici, gdje je neuspješno pokušao zaustaviti taksi da bi zatim skrenuo u Travničku ulicu i opet završio na obalama rijeke, pokraj restorana Sava nova koji je udaljen od Gotika oko kilometar.

Petnaesti je dan potrage za Matejem, a osim Interpola, za njim traga srpski MUP svim raspoloživim snagama. Na terenu su ronioci, istražitelji i forenzičari s dronovima, termovizijskim kamerama i potražnim psima. Pretražuje se korito Save i Dunava, a istodobno traje i kopnena istraga. Dosad nije pronađen nijedan biološki dokaz koji bi istražitelje mogao uputiti na pravi put.