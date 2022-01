Je li Matej znao kamo trči? Njegovo kretanje preklapa se s rutom na GPS-u prema jednom restoranu

Ruta kojom se u noći nestanka kretao mladi Splićanin Matej Periš (27) više je puta označena i rekonstruirana te je dosad već potpuno poznata, no sam opis kretanja ne daje odgovor na pitanje zašto se mladić njome zaputio. Trenutno je široko prihvaćen narativ da Matej nije imao cilj te da je bezglavo trčao.

Međutim, Slobodna Dalmacija uočava kako je trasa kojom se odlučno i užurbano kretao ulicama Beograda te noći skoro potpuno istovjetna ruti koju prvu predlaže internetska navigacija nakon unosa kluba Magacin, bivši Gotik, kao polazne točke, i restorana Savanova, kao odabranog odredišta.

Njegova i navigacijska ruta ne preklapaju se tek u jednom kraćem dijelu, nakon čega se Matej ponovno vraća na zadani put. U slučaju da je nekud namjeravao stići, za pretpostaviti je da se momak u stranoj zemlji oslonio na upute koje mu je ponudila mobitel navigacija.

Ako je bilo tako, trasu do željene lokacije je potražio sam, ali isto tako postoji mogućnost i da ju je netko, tko ga je ondje i čekao, podijelio s njim, bilo preko WhatsAppa ili preko Telegrama.

Matejev otac Nenad Periš primijetio je te više puta napomenuo kako mu se čini da njegov sin na snimkama trči prema određenom cilju.

VIDEO: Ovo su snimke nadzornih kamera na kojima je navodno Matej Periš

Pogleda li se put koji je Matej prešao iz zraka i usporedi s uputama navigacije, čini se da njegova trasa doista kontinuirano “teče” ka finalnom odredištu. Pritom neke njegove reakcije, kao što su zaustavljanje taksija i jedno odlučno skretanje, odaju nastojanje da se vrati na ispravnu putanju.

Matej, osim toga, ne uznemirava prolaznike, ne tetura, sklanja se od vozila, spretno preskače ogradu ispred restorana na odredištu, naposljetku usporava korak, i sve vrijeme ne djeluje dezorijentirano. Naprotiv, iz te perspektive djeluje kao da se izvrsno snalazi oslanjajući se na vlastitu prostornu orijentaciju na mračnim i polupraznim ulicama nepoznatog grada.

Pri tom valja napomenuti da nije išao pješačkom rutom, koja ide obalom, pošto nije mogao biti siguran pokriva li šetnica uz rijeku Savu neprekinuto cijeli put do Savanove. Naime, Google navigacije kod pješačkih ruta i sama daje upozorenje kako ne garantira da navedeni put nema prepreke.

Matej na početku kreće točno onim putem koji je istaknut na Google karti kao prikaz najkraće rute za vozače, stižući tako od kluba do Karađorđeve ulice. Krećući se lijevom stranom uz široku cestu, produžio je ravno i prošao ispod Brankova mosta te na prvom raskrižju, na kojem se Karađorđeva križa s Crnogorskom ulicom, a nedaleko od zloglasne Španjolske kuće, zaustavio taksi.

Isto tako je taksist logičan izbor ako želite upitati za smjer u trenucima kada se pomisli da si skrenuo sa zadane rute. Treba uzeti u obzir da mu se izvan granica matične države na mobitelu uključuje “roaming” te mu je internetska veza izvan kluba mogla biti nedostupna za provjeru navigacije.

Neposredno nakon kratkog razgovora s taksistom, Matej se nastavlja kretati Karađorđevom, ali brzo primjećuje da ga ona vodi sve dalje od obale te se snalazi, skreće u Travničku ulicu i tako ponovno dospijeva na ispravnu rutu, onu koja vodi prema Promenadi i restoranu Savanova, piše Slobodna Dalmacija.

Treba napomenuti da je nakon rastanka s taksistom do odredišta stigao za svega tri minute, što isključuje naklapanja o njegovom skrivanju u Španjolskoj kući, ali, još uvijek pod pretpostavkom da je doista namjeravao stići do restorana Savanova, potvrđuje i to da nije bio izgubljen i dezorijentiran.

Stigavši do restorana Savanova, koji nije radio, usporio je hod i, svjestan prostora oko sebe, preskočio ogradu koja mu se našla na putu, što opet dokazuje da njegove motoričke sposobnosti nisu bile narušene, te nastavio kretanje oko zgrade Savanova potraživši izlaz na Promenadu. Tamo se spustio niz stepenice prema Savi, ali objavljeni isječak snimke s nadzorne kamere tu završava.