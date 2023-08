Nenad Nešić zabranio bi hrvatskim novinarima ulazak u BiH

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić došao je do genijalne ideje. On bi zabranio ulazak novinarima iz hrvatskih medija u BiH u znak odmazde zbog toga što je u Hrvatsku zabranjen ulazak proruskom novinaru i predsjedniku Udruženja novinara Republike Srpske Danijelu Simiću.

Taj takozvani novinar, a u biti ratni huškač nakon što je vraćen s hrvatske granice ustvrdio je kako je razlog za to njegovo izvještavanje o ratu u Ukrajini gdje je boravio na teritoriju pod kontrolom proruskih separatista. On je izvještavajući otvoreno promovirao politiku Rusije a dobio je priliku intervjuirati u ruskom zatočeništvu hrvatskog dragovoljca Vjekoslava Prebega koji se borio uz ukrajinske branitelje.

Simiću je za njegovo izvještavanje za Radio-televiziju Republike Srpske ruska novinarska udruga dala posebno priznanje. U njegovu obranu u četvrtak su stali najviši dužnosnici RS predvođeni Miloradom Dodikom optužujući Hrvatsku za navodno gušenje medijskih sloboda!? Tko će o čemu nego kurva o poštenju. I Nešić koji je na dužnost ministra sigurnosti BiH postavljen kao Dodikov koalicijski partner kazao je kako Hrvatska uvodi cenzuru mišljenja!?

- Ako je to standard onda se mi trebamo potruditi da zabranimo ulazak svim novinarima medijskih kuća u Hrvatskoj koji glorificiraju Oluju, to najmasovnije etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata - bulaznio je Nešić koji je i ranije je o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja govorio kao o zločinačkom pothvatu uz poruku kako svi oni koji tvrde da je to bila akcija oslobađanja okupiranih dijelova Hrvatske zapravo dokazuju kako zlo nije umrlo!?