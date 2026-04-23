SKUPLJA ZAŠTITA

Najava rasta cijene kondoma izazvala paniku i stvaranje zaliha u Kini

Vedran Balen
23.04.2026.
u 15:39

Rasprava dolazi u trenutku kada kineske vlasti nastoje potaknuti natalitet, koji je u dugoročnom padu

Upozorenje o mogućem rastu cijena kondoma, koje je iznio vodeći svjetski proizvođač, izazvalo je pravu buru na društvenim mrežama u Kini. Tema je brzo postala viralna, s više od 60 milijuna pregleda, a brojni korisnici počeli su raspravljati o kupnji zaliha.

Povod reakcijama bila je izjava izvršnog direktora malezijske kompanije Karex Bhd, Goha Miah Kiata, koji je upozorio da bi cijene mogle porasti za 20 do 30 posto, pa i više, nastave li se poremećaji u opskrbnim lancima uzrokovani ratom u Iranu, prenosi Reuters. Korisnici kineskih platformi, uključujući Weibo, reagirali su podijeljeno. Dok jedni tvrde da više cijene neće utjecati na kupnju zbog potrebe za zaštitom od trudnoće, drugi pozivaju na stvaranje zaliha.

Rasprava dolazi u trenutku kada kineske vlasti nastoje potaknuti natalitet, koji je u dugoročnom padu. Prošle godine zabilježen je rekordan pad broja rođenih. Karex godišnje proizvede više od pet milijardi kondoma te opskrbljuje velike brendove poput Durexa i Trojana. Moguće poskupljenje dodatno bi povećalo troškove planiranja obitelji, osobito nakon uvođenja PDV-a od 13 posto na kontracepciju. 

