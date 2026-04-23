Novi trend u Europi – gastronacionalizam: evo što znači i tko su predvodnici

I dok je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u strategiji nacionalne sigurnosti krajem prošle godine ustvrdila da se Europa suočava s "civilizacijskim propadanjem" zbog masovnih migracija i ekonomije, Stari kontinent mijenja se i na druge načine. Jedna velika promjena jest u hrani i tradiciji – mladi Europljani globaliziraju se i ponašaju kao "stanovnici svijeta", a sve veći broj migranata donio je na kontinent svoju kulturu. Zato je u nekim zemljama kao reakcija izbio "gastronacionalizam".



Promjena kulture u nekim zapadnoeuropskim državama odvija se brzo – Francuzi, primjerice, jedu sve manje bageta, kruha po kojem su poznati. Nakon Drugog svjetskog rata svaki je Francuz u prosjeku jeo oko 700 grama kruha dnevno, dok je danas taj broj pao na oko stotinu grama, što je oko polovice jednog bageta na dan. Iako izjava predsjednika Emmanuela Macrona o bagetu kao "250 grama magije i savršenstva u našim dnevnim životima" svjedoči da ga Francuzi vide kao simbol države, zaključak CNN-a da se baget suočava s "neizvjesnom budućnošću" izgleda mnogo bliži istini.