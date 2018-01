Nekić: Još ne znam hoću li u utrku za šefa ličkog HDZ-a

Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, ovaj će tjedan preuzeti lički HDZ nakon što ga je vrh HDZ-a raspustio zbog pobune lokalnih HDZ-ovaca predvođenih Darkom Milinovićem. Milinović je prethodno dao ostavku na mjesto šefa županijskog HDZ-a, a ostavke su dali i svi šefovi gradskih i općinskih HDZ-ovih organizacija u Lici.

Nekić je bivši gradonačelnik Senja, ali i bivši potpredsjednik ličko-senjskog HDZ-a, pa je dobro upućen u tamošnju situaciju. Iako povjerenik, i Nekić se može kandidirati za šefa tog županijskog HDZ-a, no jučer o tome nije htio nagađati.

- Ne bih sada špekulirao, moram pripremiti tu organizaciju za izbore unutar šest mjeseci, a poslije ćemo vidjeti. Dobio sam mandat od predsjednika HDZ-a i glavnog tajnika da lički HDZ vodim do izbora i sve radim u suradnji s njima - rekao je Nekić. Osim Nekića, u povjerenstvu za lički HDZ deset je članova. Među njima i Tomislav Kovačević čije je imenovanje ravnateljem NP Plitvice bilo okidač za pobunu HDZ-a u Lici i Milinovićevu ostavku.

- Kako to da je u povjerenstvu i Kovačević, koji je zbog tobožnje velike stručnosti postao šef Plitvica, kada je to isključivo političko pitanje? - zasmetalo je HDZ-ovim Ličanima čiji nijedan kandidat za Plitvice i ostale nacionalne parkove nije bio po volji Plenkovića i njegove ekipe. Nekić pak kaže da član povjerenstva raspuštenog ŽO-a može biti svaki član HDZ-a, pa tako i Kovačević. Iako Nekić i Milinović otprije nisu u dobrim odnosima, Nekić kaže da je on radio svoj posao, a Milinović svoj.

- Bili smo u relativno korektnim odnosima - rekao je Nekić koji je od 2012. do 2016. godine bio potpredsjednik ličkog HDZ-a. Potkraj travnja 2016., nakon raspada Vlade HDZ-a i Mosta, imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu uprave i tada se povukao iz Grada Senja te s pozicija u senjskom i ličkom HDZ-u. U povjerenstvo su ušli i neki Milinovićevi ljudi, a u ličkom HDZ-a kažu kako bi Milinović da je birao izabrao baš Nekića za povjerenika jer će on sve raditi isključivo prema uputama središnjice.

- On će se kandidirati za šefa ličke organizacije samo ako mu to narede u vrhu stranke. Milinović još neće istrčavati s odlukom, ali vjerojatno će se ponovno kandidirati - komentirali su u Lici.

Ličani podsjećaju da je Milinović godinu dana unutar HDZ-a pokušavao riješiti problem kadroviranja. Pa ne razumiju konstatacije da se problemi trebaju rješavati unutar HDZ-a, a ne na novinskim konferencijama. Doznaje se i da se glavni tajnik Jandroković ispričao Milinoviću jer je nakon ličke pobune rekao da se bune oni koji nisu ostvarili svoje ambicije.

- Dado, to se nije odnosilo na tebe - rekao mu je Jandroković.