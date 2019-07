'Neka mi vrate mužev mobitel i sat koje je na očevidu ukrao policajac'

Tijekom radova na vikendici u Tribunju krajem svibnja poginuo je arhivist Sabirnog centra u Vinkovcima Državnog arhiva Branimir Peti (46). Osim šoka što je ostala bez supruga, Melita Peti nekoliko dana kasnije primijetila je da među suprugovim stvarima koje je dobila nedostaju službeni mobitel i ručni sat.

A, onda je doživjela novi šok kada je doznala da joj je supruga opljačkao policajac koji je bio na očevidu. – Povrijeđena sam, ali se ne mislim dalje motati po sudovima. Želim samo da kao obitelj dobijemo natrag te stvari i ništa više. Malo je tužno da čovjeka, i to mrtvog, opljačka službena osoba kojoj bismo trebali vjerovati. Znam da nisu svi takvi jer su upravo policajci otkrili tko je to učinio – rekla je Peti.

Objasnila je da je tek po povratku u Vinkovce primijetila da neke stvari nedostaju nakon čega se obratila Odjelu patologije bolnice u Rijeci gdje se nalazilo suprugovo tijelo. Od tamo je dobila odgovor da tih stvari nema, nakon čega su ona i Državni arhiv prijavili krađu. Istraga je pokazala da je krivac 43-godišnji policajac koji je zbog toga priveden, a cijeli slučaj predan Državnom odvjetništvu.

– Stvari su pronađene, ali mi još nisu vraćene. Nije to neka vrijednost, ali su uspomene. Zaboljelo me je i što po medijima, koji su prenijeli događaj, nije nigdje napisano da je opljačkan mrtav čovjek. To je najtužnije, rekla je Peti. Iz PU primorsko-goranske izvijestili su da se sumnja da je na očevidu policijski službenik s mjesta događaja otuđio nekoliko predmeta u vrijednosti oko 2500 kuna.