Šef SDP-a dobio jasnu poruku: 'Ako mu to sve ne urodi plodom, može pakirati kovčege'

Hoće li se vodstvo zagrebačkog SDP-a doista raspustiti i hoće li Željko Sabo, bivši vukovarski gradonačelnik i šef vukovarskog SDP-a doista biti izbačen iz svoje stranke, najjača oporbena stranka odlučit će u subotu. Naime, sutra će se održati online sjednica Glavnog odbora SDP-a na kojoj se te dvije krucijalne odluke novog predsjedništva na čelu s Peđom Grbinom moraju i potvrditi.

U novom vodstvu uvjereni su da za to neće biti nikakvog problema, odnosno da će imati veliku većinu među 103 člana tog tijela za obje odluke.

Terenski posao obavljen

– Ako se sve što je dogovoreno napravi, nema razloga da obje odluke ne prođu. Dapače, uvjeren sam da će za nju glasati čak i neki od kojih se to ne bi na prvu očekivalo – kazao nam je jedan ugledni SDP-ovac koji kaže kako već danima traje priprema upravo tog subotnjeg Glavnog odbora, kako se danima zovu svi članovi koji će u subotu i sudjelovati u sjednici, kako je taj terenski dio posla obavljen i kako je uvjeren da će protivnici odluka biti u debeloj manjini.

Da Grbin, trenutačno, može mirno spavati kažu i u njegovoj stranačkoj opoziciji. No to ne znači da se oni s odlukama slažu. Dapače, smatraju ih i nepravednima i nepotrebnima. Po njima je duboko pogrešno i raspuštanje vodstva zagrebačkog SDP-a i sprečavanje Gordana Marasa da bude kandidat za gradonačelnika Zagreba, kao i izbacivanje Željka Sabe iz stranke jer je kazao da HDZ znabraniti svoje ljude za razliku od SDP-a, a što je izjavio kada je u HDZ-u buknula afera u koju je upleten Žarko Tušek.

No neće, kažu naši sugovornici bliski bivšem šefu SDP-a Davoru Bernardiću, raditi Grbinu probleme u subotu zbog toga. To su njegove odluke i on ih kao šef, naglašavaju, ima pravo provesti, Ali, dodaju, prave probleme Grbin može očekivati odmah nakon lokalnih izbora ako se sve te njegove odluke pokažu promašenima.

– Žao mi je što Grbin sve ovo radi i ako mu to sve skupa ne urodi plodom, ili da budem jasniji, ako mu Joško Klisović ne uđe ni u drugi krug izbora u Zagrebu, onda može slobodno krenuti pakirati kovčege za Pulu. Isto vrijedi i za izbore u Vukovaru, gdje izbacuje Željka Sabu, a gura Biljanu Gaću, i u Zadarskoj županiji gdje je onemogućio da kandidatkinja za županicu bude Renata Sabljar Dračevac – kaže naš izvor iz bivšeg vodstva SDP-a.

Dodaje kako bi bilo kontraproduktivno u ovom trenutku stranačkoj opoziciji rušiti odluke novog vodstva. Time bi ih se samo optužilo da smanjuju šanse svojoj stranci na lokalnim izborima. No to ne znači, kaže naš izvor, da se nakon izbora neće potegnuti pitanje Grbinove odgovornosti. Nema, uostalom, nikakve sumnje da je Peđa Grbin ovim odlukama da četiri mjeseca prije izbora zamijeni jednog kandidata za gradonačelnika drugim ili da svjesno uđe u bitku sa Željkom Sabom u Vukovaru na sebe preuzeo teret odgovornosti za rezultate lokalnih izbora.

Pogotovo se to odnosi na glavni grad u kojemu će lokalni izbori biti posebno pod povećalom. Micanjem Marasa i guranjem Klisovića u prvi plan Grbin pokušava preokrenuti rezultate izbora SDP-u u korist. Jer, a što je pokazala i oporbena anketa, Maras ne bi imao nikakve šanse ući ni u drugi krug. I iako je i Klisović ponuđen u toj anketi i iako je prošao lošije od Marasa, činjenica je da se u tom trenutku Klisović i nije spominjao kao mogući kandidat, kao što je činjenica da je cijela anketa i rađena s Marasom u fokusu, zbog čega je pitanje koliko je doista “izmjerila” Klisovića.

Klisović sprema program i tim

U svakom slučaju, odluka da SDP-ov kandidat za gradonačelnika bude Klisović de facto je već donesena i neće se mijenjati. Naši izvori iz vodstva kažu kako će ona biti obznanjena javnosti vjerojatno već idućeg tjedna. Bude li u subotu potvrđena odluka o raspuštanju vodstva zagrebačkog SDP-a, Klisovića će kao kandidata predložiti povjerenik zagrebačke organizacije, a što je uloga koja će pripasti Davoru Terziću, koji je vodio Trešnjevku Jug.

Klisović, kažu upućeni, već priprema i program s kojim će ući u kampanju pred birače, ali i tim ljudi na koje ozbiljno računa.