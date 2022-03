Ne strahuje Putin od vojne moći Zapada, već od demokracije u vlastitim redovima

Za ime Boga, taj čovjek ne smije ostati na vlasti! Zavapio je Joe Biden, čovjek koji je na četiri godine izabran biti najmoćniji stanar ovog trećeg kamenčića od Sunca. I odmah izazvao salvu bijesnih napada, od Seattlea do Vladivostoka.

Naravno, u onom smjeru iz kojeg se Sunce rađa. Što god netko mislio o njegovoj političkoj ostavštini iz vremena kad je bio američki potpredsjednik, radi se o onom istom čovjeku koji je prije četvrt stoljeća usred Beograda u lice Slobodanu Miloševiću rekao da je ratni zločinac i optužio ga za genocid. Radi se o onom istom čovjeku koji je bez oklijevanja zatražio bombardiranje Srbije kako bi se zaustavio genocid na Kosovu! Je li i tad bio senilan?

Danas, u trenutku kad Vladimir Putin divljački ubija po Ukrajini, tko su ti politički Liliputanci, koji smatraju da bi Joe Biden s njime trebao u diplomatskim rukavicama, umjesto da progovori onim jedinim jezikom koji lažni ruski car razumije: jezik sile, pa i ucjene, ako treba. Svi oni koji pri tome ucjenjuju strahom od ruskog nuklearnog arsenala ili od III. svjetskog rata, zapravo su megafoni Kremlja, svjesni ili nesvjesni agenti KGB-a, GRU-a, FSB-a, ili koja god je kratica u ovom trenutku još uvijek aktualna. Putinoljupci svih zemalja, tko vas plaća? Primate li u eurima i dolarima, ili od sada samo u rubljima?

Najsramotniji kritičari Bidenove izjave dolaze iz EU, koja proteklih desetljeća unatoč upozorenjima administracija niza američkih predsjednika nije napravila baš ništa kako bi smanjila energetsku ovisnost, odnosno izloženost prohtjevima i apetitima sibirskog medvjeda na svojim istočnim granicama.

Dapače, EU kao stara islužena ovisnica, samo je povećala narudžbe ugljikovodičnih opijata od svojeg ruskog dilera. Kako je moguće da nakon aneksije krimskih Sudeta netko još uvijek razmišlja o gradnji Sjevernog toka 2?

Videći koji svi bivši europski politički moćnici sjede u upravama ruskih energetskih tvrtki, dade se naslutiti zašto je to tako. Gdje li su svi oni među nama Hrvatima koji su tvrdili da nama borbeni avioni ne trebaju, a kamoli protuzračna obrana?

Jer da u XXI. stoljeću više nema neprijatelja, a Ameri imaju sve avione koji nama trebaju. Gdje su sad kad možemo samo pogledom ispratiti što nam pada s neba? Gdje su svi ti koji su ratovali protiv LNG terminala u Omišlju, tvrdeći da je preskup, neisplativ, bespotreban i beskoristan, jer, eto, majčica Rusija ima sav plin koji nama treba? Gdje su sad kad Putin prijeti Europi zavrnuti ventile svojih cijevi, dok preko nišana cijevi svih kalibara strelja u samu ideju Europe?

Da, naravno, Amerikanci su poticali gradnju LNG terminala širom EU prvenstveno zbog svojih vlastitih interesa, ali ništa nije promašenije i smješnije od tvrdnje da bi EU prebacivanjem s jednog dobavljača prirodnog plina na drugi, svoju ovisnost o jednom dileru samo zamijenila ovisnošću o drugom.

Ne jednom Amerika je spašavala Europu od njenih vlastitih slabosti. I ni jednom Europu nije pritom zarobila. Dok svi oni koje je Rusija oslobađala znaju zašto proklinju taj dan.

Putin je svojim propalim blitzkriegom prije svega želio onemogućiti da mu Ukrajina isklizne iz njegovog čeličnog zagrljaja, boreći se svim silama protiv mogućnosti da Ukrajina u svojoj cijelosti postane članica Europske unije. Ne, ne boji se on NATO-a kao prijetnje Rusiji, jer zna da NATO nikad neće napasti Rusiju, on samo strepi od uspostavljanja granice do koje sežu njegove kandže. Njegov strah nije od vojne moći Zapada, već njegove demokracije, pa zato desetljećima troši milijune na njezino potkopavanje, premreživši aktiviste, novinare i političare..

Baš kao Slobodan Milošević na valu srpskog, on surfa na valu ruskog nacionalizma, ispunjavajući Načertanija od Garašanina do Dugina. No, njemu osobno, najvažnije je ne omogućiti da Ukrajina postane ono za što bi bez smrtonosnog zagrljaja Putinove Rusije imala sve predispozicije biti: Najveća i među najbogatijim zemljama Unije. No, ukrajinska zla kob je u tome što bi to svakom ruskom Rusu razotkrilo svu zloćudnost i neuspješnost Putinove kleptokracije.

Nikakvog III. svjetskog rata neće biti, i ne dajte da vas plaše s njim, jer i Rusi vole svoju djecu, ništa manje nego mi svoju. To što Rusijom trenutno upravlja mafijaška klika koja je spremna na sve, nipošto ne znači da mi, koliko god mali i nemoćni se osjećali, moramo ili trebamo nastaviti tepati diktatoru, da Putinu ne treba reći Putin - odnosno ubojici i ratnom zločincu da je ubojica i ratni zločinac.