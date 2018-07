'Navijamo za Hrvatsku, ali to ne znači da postoji hladni rat između SAD-a i Engleske'

Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst opet je komentirao utakmice Svjetskog prvenstva poručujući da će navijati za Hrvatsku protiv Engleske.

– Moji unuci i ja navijamo za Hrvatsku u utakmici u srijedu. Ovo ne znači da postoji hladni rat između SAD-a i Engleske – objavio je Kohorst na Twitteru danas u šaljivom tonu.

My grandchildren and I are supporting Croatia in Wednesday’s game. 😄🇭🇷This does not mean there is a Cold War between USA and England. 😄⚽️