Navijačica objavila ovu fotografiju pa ostala bez posla: To je spolna diskriminacija!

Članica navijačke skupine The Saintsations američkog nogometa iz New Orleansa u saveznoj državi Louisiani, New Orleans Saints, ostala je bez posla nakon što je objavila svoju fotografiju u kupaćem kostimu.

Bailey Davis je, naime, prije mjesec dana na svom Instagram profilu objavila poprilično nedužnu fotografiju u jednodijelnom kupaćem kostimu, no to se nije svidjelo njezinim šefovima iako su kostimi u kojima navijaju zapravo i puno oskudniji.

Nekoliko dana nakon objavljivanja, navijačka skupina zahvalila joj je na suradnji.

Bailey Davis tvrdi kako je sve počelo nakon što su počele kružiti glasine kako je viđena s jednim od klupskih igrača na zabavi što se nije smjelo dogoditi jer prema pravilima koje imaju, navijačice se ne smiju družiti s igračima.

U pravilniku kluba stoji kako navijačice ne smiju odgovarati na pozive igrača, ne smiju razgovarati s njima te imati bilo kakvu vezu. Mnoge žene to smatraju diskriminirajućim zato što ista pravila ne vrijede i za igrače, odnosno, ako igrač, primjerice, nazove navijačicu i ona mu se javi na telefon, ona će snositi sankcije, dok on nikako neće biti kažnjen.

Fotografija u kupaćem kostimu očito je bila samo kap koja je prelila čašu jer je slične fotografije već objavljivala na svom Instagram profilu, no posljednju joj šefovi nisu mogli 'oprostiti'.

Davis je zbog cijelog slučaja angažirala odvjetnicu te klub tuži zbog spolne diskriminacije, a žalbu je uložila i NFL-u, nacionalnoj ligi američkog nogometa.