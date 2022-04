Natočio gorivo na benzinskoj i pojeo obrok pa se neugodno iznenadio nekoliko dana kasnije

Neugodno je iskustvo doživio Dejan M. koji se u bečkom Döblingu na benzinskoj postaji zadržao dulje od 15 minuta. Naime, on se zaustavio na benzinskoj postaji u ulici Heiligenstädter Strasse u Beču kako bi si natočio gorivo te brzinski nešto prigrizao, piše Fenix magazin.

Kada je dobio mesnu štrucu koju je naručio i gazirano piće, odmah je to konzumirao na licu mjesta. No, nekoliko dana kasnije na adresu mu je stigla tužba za ometanje posjeda i kazna od 180 eura. Kao razlog kazne navodi se to što je bio parkiran duže od 15 minuta na istom mjestu.

– Prvo morate natočiti gorivo i doći na blagajnu, a zatim naručiti jelo i pričekati pripremu i na kraju sve platiti – rekao je ljutiti Bečanin koji, čini se, nije jedini slučaj. Jedan je kupac dobio kaznu nakon što je stao kupiti cigarete.

Iza tužbe stoji privatna tvrtka za nadzor parkinga, koju je nadležni vlasnik zadužio za nadzor posjeda.