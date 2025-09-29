NATO pokazuje mišiće: Najveći nosač aviona na svijetu uplovio u Norvešku

Najveći nosač zrakoplova na svijetu, američki USS Gerald R. Ford, uplovio je u norveški Oslofjord. Vijest je objavio NATO na društvenoj mreži X uz poruku: "To nije prizor koji viđate svaki dan!" Ovaj impresivni brod, dug 333 metra i opremljen vrhunskom tehnologijom, nalazi se u Europi u sklopu vojne vježbe Neptune Strike 25-3, koja obuhvaća aktivnosti u Baltičkom i Sjevernom moru te na Mediteranu. Dolazak USS Gerald R. Forda u slikoviti norveški fjord simbolički potvrđuje snažnu prisutnost saveznika NATO-a na sjevernim pomorskim pravcima te šalje poruku jedinstva u trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u novu fazu.

🇧🇻🤝🇺🇸 The world’s largest and most expensive nuclear-powered aircraft carrier, the USS Gerald R. Ford of the U.S. Navy, has arrived in Norway to take part in joint exercises.



See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/1nMLg1xMvJ — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 29, 2025

Ovaj ponos američke mornarice najveći je i tehnološki najnapredniji nosač aviona ikada sagrađen. Predstavlja predvodnika nove generacije nosača koji će obilježiti 21. stoljeće. Pokreću ga dva suvremena nuklearna reaktora, koja mu osiguravaju gotovo neograničen doplov i dovoljno energije za buduće sustave, uključujući lasersko oružje i elektromagnetske topove. Na brodu je oko 4.500 ljudi, uključujući i zrakoplovno krilo, dok mu kapacitet omogućuje ukrcaj do 75 letjelica, od pouzdanih F/A-18E/F Super Horneta do najsuvremenijih F-35C Lightning II, helikoptera i dronova.

Napredni sustav zaustavnih užadi (AAG) jamči sigurnija slijetanja, a visoka razina automatizacije smanjuje potrebu za velikim brojem članova posade. Za američku mornaricu ovaj nosač nije samo moćno oružje, već i snažan politički simbol. USS Gerald R. Ford pokazuje sposobnost globalne projekcije američke sile – mogućnost postizanja nadmoći u zraku i na moru, bilo gdje i u bilo kojem trenutku.

Foto: REUTERS

Njegove zadaće ne obuhvaćaju samo vojne operacije, već i humanitarne intervencije, evakuacije i pomoć saveznicima u kriznim situacijama. Time SAD dodatno potvrđuje svoj položaj sile koja oblikuje sigurnosne odnose na svjetskoj razini. Za jedne je on utjelovljenje američke moći, dok je za druge podsjetnik na krhku globalnu ravnotežu. No, nesporno je da je USS Gerald R. Ford ušao u povijest kao brod koji postavlja nove standarde u pomorskoj tehnologiji. Podsjetimo, ova američka grdosija u lipnju 2023. godine uplovila je i u Luku Split.