NATO donio povijesnu odluku: Trumpu se ispunila želja

Čelnici NATO-a obvezali su se da će do 2035. svake godine izdvajati 5 posto BDP-a na obranu i sigurnost kako bi ispunili “pojedinačne i zajedničke obveze”, stoji u završnoj deklaraciji summita u Haagu. Donald Trump i saveznici u NATO-u potvrdili su svoju "nepokolebljivu predanost" kolektivnoj obrani u priopćenju objavljenom na kraju kratkog summita u Haagu. Također su se složili povećati obrambene izdatke i opisali Rusiju kao "dugoročnu prijetnju". Nije bilo spomena o kritikama o ratu Vladimira Putina u Ukrajini. Također nije bilo ni riječi o članstvu Ukrajine u NATO-u - iako je savez prethodno rekao da je Kijev na "nepovratnom putu" prema pridruživanju.

Trump je znao prijetiti da bi se Amerika mogla i povući iz NATO saveza, a potom je pritiskao članice NATO-a da moraju ispunjavati obvezu ulaganja u obranu od 2,5 posto BDP-a. A taj zahtjev je nedavno porastao na 5 posto, što se danas i ostvarilo službenom odlukom NATO-a. Zajednička deklaracija, koju su jednoglasno podržali čelnici svih 32 zemlje članice, nedvosmisleno je potvrdila značenje članka 5. "Reafirmiramo našu nepokolebljivu predanost kolektivnoj obrani, kako je definirano člankom 5. Washingtonskog ugovora – napad na jednog člana smatra se napadom na sve", stoji u izjavi. "Ostajemo jedinstveni i odlučni u našoj namjeri da zaštitimo milijardu naših građana, branimo Savez te očuvamo našu slobodu i demokratske vrijednosti",poručuju se.

Rutte o povijesnoj odluci NATO-a Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Saveznici su danas udarili temelje za snažniji, pošteniji i smrtonosniji NATO. Savez je voljan i sposoban braniti svaki centimetar NATO-ova teritorija - poručio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon summita.

Rutte izrazio zadovoljstvo odlukom članica saveza da povećaju ulaganja u obranu i sigurnost na 5% svog BDP-a. - Ova značajna obveza odražava našu ozbiljnost u suočavanju s aktualnim sigurnosnim izazovima - izjavio je Rutte.

Naglasio je da je cilj ove mjere "osigurati učinkovito odvraćanje agresije i omogućiti međusobnu obranu u slučaju napada". - Svi saveznici dijele razumijevanje o nužnosti poduzimanja koraka za očuvanje naše sigurnosti i djeluju sukladno tome - dodao je.Osvrnuvši se na stav SAD-a, Rutte je istaknuo: - Predsjednik Trump je nedvosmisleno potvrdio predanost Amerike NATO-u, istovremeno naglašavajući očekivanje većeg angažmana europskih saveznika, što se i ostvaruje -. Zaključio je da su saveznici "ujedinjeni u ovom nastojanju, predani članku 5 i odlučni u namjeri da ostanu nepokolebljivi."

U izjavi nakon summita predsjednik Zoran Milanović je rekao da bi trebalo uvesti ograničenje cijene vojne opreme i naoružanja koje će saveznici kupovati u toj povećanoj potrošnji. U suprotnom, povećanje za njega nema smisla.

- Jedino što me zanima je koliko mogu novaca jahati na svom dolaru - komentirao je predsjednik Zoran Milanović novi cilj od 5 posto BDP-a. - O tome će na kraju odlučiti Hrvatski sabor - dodao je. On se protivi tome da vojna potrošnja raste na način da se kupuju “vrlo male sposobbnosti dok cijene bujaju”. Ne smije se dozvoliti da o cijenama vojne opreme odlučuje “nevidljiva ruka tržišta”. Zbog toga je, kaže, u govoru na summitu rekao da bi na neki način trebalo ograničiti cijene.

- Trump je prije dva-tri dana napisao jedan tvit: Keep all prices down. To je jako zanimljivo i motivirajuće za cijelu ovu priču i može se primijeniti i na cijene oružja. Postoji li neki “price cap” - kaže predsjednik Milanović.

- Ako već idemo prema tih 5 posto, u što, budimo pošteni, ja baš i ne vjerujem. Ja nisam NATO-ov cheerleader, netko tko s kastanjetama uveseljava publiku, nego gledam što je za Hrvatsku realno i što je naš interes - poručio je još.

- Ako je Indija u sukobu s Pakistanom izgubila jedan Rafale, možda dva, koji je koštao preko 200 milijuna eura po komadu, koji je smisao takve nabavke? Uvijek će postojati netko tko će to moći platiti. Mi nećemo - dodao je Milanović u izjavi novinarima u Haagu.

Na naše pitanje je li mu žao što je zbog zdravstvenih tegoba morao propustiti sinoćnju svečanu večeru za sudionike summita i osjeća li se danas bolje u zdravstvenom smislu, predsjednik Milanović rekao je da da se ne osjeća bolje i da mu nije žao zbog propuštene večere.

- Ne. Vučem nekakvu koronu već 10 dana i nije mi dobro. Jedva čekam da se vratim u Zagreb - odgovorio je.

Na pitanje ima li dojam da su i glavni tajnik Rutte i drugi državnici na summitu prekomjerno laskali američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Milanović je rekao da on sigurno nije laskao Trumpu.

Mnogi državnici među 32 saveznika iskreno nemaju pojma kako će provesti danas preuzetu obvezu ciljanog izdvajanja 5 posto BDP-a za svoju obranu.