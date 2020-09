Nastavljena potraga za 11-godišnjom migranticom, Božinović: Pretrage na terenu nisu dale rezultata

Još nije pronađena jedanaestogodišnja Banin Hossein iz Afganistana koja se prema prijavi oca Seyed Hossein Shaha, tražitelja azila, 27. kolovoza odvojila od njega i njihove skupine migranata u Broćancu, na vojnom vježbalištu kod Slunja, rekao je Hini ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Postoje indicije da je djevojčica put nastavila s drugom grupom migranata, ali to nije potvrđeno, jer ni ta grupa nije pronađena”, rekao je Božinović Hini. Iako su pripadnici policije i vojske od trenutka saznanja za događaj poduzimali intenzivne mjere traganja rezultata još nema, ali kriminalističko istraživanje još uvijek traje.

“Pretrage na terenu su obavljene i nisu dale rezultata, ali se i dalje poduzimaju mjere traganja, osobito putem međunarodne pravne pomoći. Još se čekaju podaci od drugih država koji bi trebali potvrditi rutu kretanja nestale osobe i njene grupe” rekao je Božinović i naglasio da za sada nema potvrde o njihovim ranijim registracijama u kampovima duž balkanske rute, no da još nije sve ni provjereno.

Govoreći općenito o problemu ilegalnih migracija, Božinović je rekao da je činjenica da je više puta bilo lažnih prijava o nestanku djece migranata. Primjerice, u slučaju lažne prijave nestanka sirijske djevojčice 2018. više od godinu dana trajalo je “prozivanje hrvatske policije od strane raznih aktivističkih novinara”.

“Tek nakon više od godinu dana smo dobili potvrdu od Jordana da konkretna djevojčica iz Sirije nikada nije ni napustila kamp u Jordanu, gdje je boravila kao izbjeglica. Ilegalni migranti znaju da ako kažu da se traži dijete da onda ne ide repatrijacija. Razumijem ih, pokušavaju na svaki način doći do europskih zemalja i to konkretno do Austrije, Njemačke, Švedske ili neke druge zemlje, a koje ih ne žele ili ne mogu primiti”, rekao je.

To je sigurnosno pitanje, smatra Božinović i tvrdi da dio medija to jednostavno ne želi priznati, kao ni činjenicu da se politike u europskim zemljama mijenjaju, da jačaju desne opcije i da se migracije više ne mogu tretirati samo kao humanitarno pitanje.

Naglasio je da je humanitarno pitanje kada se bježi od pogibelji i rata, a ne samo od lošeg života u domovini.

Božinović smatra da će se humanitarni problemi zbog pandemije još produbiti, jer da će se zbog nje “udvostručiti broj gladnih u svijetu”.

Grupa od 13 migranata od koje se u ilegalnom kretanju kroz Vojno vježbalište 27. kolovoza navodno razdvojila Banin Hossein nalazi se u zagrebačkom Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Porin i svi su zatražili azil u Hrvatskoj.

Na internetskoj stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba NENO, koju uređuje Služba za odnose s javnošću MUP-a stoje i dalje objavljeni detaljni podaci s opisom Banin Hossein te se mole osobe koje imaju ikakva saznanja o njenom kretanju da se jave najbližoj policiji ili dostave podatke na e mail nestali@nestali.hr