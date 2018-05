Nastavljaju se pljuskovi i grmljavine, sredinom tjedna hladnije od prosjeka

Nakon grmljavine za vikend i velikih pljuskova, i danas ih se može očekivati, a temperatura će biti niža nego u posljednje vrijeme.

Bit će znatno svježije nego u posljednje vrijeme u nastavku tjedna, a treba reći i da će se temperature u utorak i srijedu čak i smanjivati, odnosno bit će manje od prosjeka što se nije je dogodilo od početka travnja. Ipak prema kraju tjedna sve više sunčanog vremena i više temperature s manje kiše.

U ponedjeljak najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 19 i 24 Celzijeva stupnja, a cijeli tjedan mogu se očekivati povremene i mjestimične naoblake i pljuskovi.

Temperatura će se u utorak kretati od šest do 11 na kopnu ujutro, a na moru od 13 do 17, popodne od 17 do 21, uz mogući koji stupanj više na Jadranu.

Na kopnu će u srijedu i četvrtak biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, dok će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak uz blagi porast temperature. Temperatura će se kretati od šest do 11 na kopnu ujutro, a na moru od 13 do 17, dnevna popodnevna 17 do 22 stupnja Celzija.