Nastavlja se velika potraga: Sve oči uprte u jednog čovjeka? On bi mogao znati gdje je tijelo ubijene curice

Tijelo Danke Ilić još uvijek nije pronađeno, nastavlja se velika potraga

Dvojici osumnjičenih za ubojstvo određen istražni zatvor od 30 dana

U pritvoru je umro brat jednog od osumnjičenog

Ocu osumnjičenog također određen istražni zatvor od 30 dana

Tijek događaja:

8:10 Srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić poručio je kako bi referendum o vraćanju smrtne kazne u Srbiji "možda i prošao", ali smatra kako je za to potrebno pokrenuti promjene Ustava, piše Nova.rs. "Ja jesam zaista za smrtnu kaznu, ali mislim da je teško do toga doći. Jedino ukoliko idemo na promjenu Ustava... Je li to realno ili ne, za to je potrebna promjena Ustava", kazao je Dačić, komentirajući prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića o uvođenju smrtne kazne za najteža kaznena djela.

Govoreći o osumnjičenicima za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, istaknuo je da "takvim monstrumima i zločincima netko treba presuditi". "Mislim da bi ih obični ljudi golim rukama zadavili. Ovdje je sad pitanje, ako hoćemo ići na smrtnu kaznu, prvo moramo poći od Ustava, promijeniti Ustav. Da bi se promijenio Ustav, zna se kako se to radi", naveo je. Podsjetio je kako je posljednja smrtna kazna u Srbiji izvršena 1992. godine.

7:50 Brat osumnjičenog za ubojstvo malene Danke prije smrti je navodno priznao da je pomogao bratu da se riješi tijela djevojčice, ali nije otkrio gdje se ono nalazi. On je vodio policiju po imanjima njegove obitelji. Išao s njima na više različitih lokacija, ali tijelo Danke Ilić (2) i dalje nije pronađeno, piše Blic.

Njegova iznenadna smrt mogla bi utjecati na istragu budući da je jedna od tri ključne osobe koje mogu pomoći u potrazi za tijelom. Sada je možda i najvažniji svjedok otac dvojice braće, čije svjedočenje bi moglo biti ključno za pronalazak tijela Danke Ilić s obzirom na to da ga je sin, osumnjičen za ubojstvo, optužio da mu je pomogao.

7:00 Brat osumnjičenog za ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, koji je uhićen zbog sumnje da je pomogao bratu, umro je u Policijskoj upravi u Boru. MUP Srbije navodi da je osumnjičenom pozlilo u ranim jutarnjim satima te je u 3:10 umro usprkos pravovremenoj reakciji liječnika iz Doma zdravlja u Boru koji su ga pokušali reanimirati. Mrtvozornik je ustvrdio da je riječ o prirodnoj smrti. Srbijanski mediji, pozivajući se na neslužbene izvore, navode da je uzrok smrti srčani udar.

Dvogodišnja Danka Ilić, čiji nestanak je prijavljen 26. ožujka, žrtva je prometne nesreće, ali i monstruoznog zločina dvojice počinitelja koji su njezino tijelo bacili na divlji deponij, a policija sumnja da je tijelo jedan od osumnjičenih naknadno prebacio na drugu lokaciju.

Dvojici osumnjičenih za teško ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz okolice Bora određen je pritvor do 30 dana. Jedan od njih je priznao zločin, drugi se brani šutnjom, a još dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su pomogle u skrivanju tijela, priopćili su u subotu tužiteljstvo i policija. Jedan od njih je otac D. D.-a, čiji sin je uhićen za ubojstvo nestale djevojčice. On se branio šutnjom, a određen mu je pritvor od 30 dana, javlja Blic.