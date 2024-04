Policija na terenu s najsuvremenijom opremom: MUP Srbije otkrio na kojim se područjima traži tijelo Danke

Tijelo Danke Ilić, čiji nestanak je prijavljen 26. ožujka, još uvijek nije pronađeno

Dvojici osumnjičenih za teško ubojstvo djevojčice određen je pritvor do 30 dana

Još dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su pomogle u skrivanju tijela

Tijek događaja:

11:13 - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije oglasio se priopćenjem te otkrilo posljednje informacije vezano uz slučaj. "Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova intenzivno provode detaljnu pretragu terena na teritoriju grada Bora u potrazi za tijelom dvogodišnje Danke Ilić za čije se teško ubojstvo sumnjiče S. J. (1974.) i D. D. (1974.), obojica iz Bora", navodi uvodno MUP.

Pripadnici policije, kako se dodajte, uz upotrebu najsuvremenije opreme trenutno pretražuju Lazarevu pećinu, koja se nalazi oko tri kilometra od sela Zlot, Lazarev kanjon kao i cijelo područje uz Zlotsku rijeku.

"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova izvršit će opsežnu pretragu teritorija grada Bora u cilju pronalaska tijela djevojčice i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je stradala", zaključuje MUP.

07:30 - Policija već danima, kako ističe Blic, pretražuje deponije i šume, a krenula je i s ispumpavanjem septičkih jama. Pretražene su i kuće osumnjičenika u selima Luka i Zlot.

07:15 - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u subotu navečer, komentirajući ubojstvo dvogodišnje djevojčice iz okolice Bora, da će budućoj vladi predložiti izmjene zakona kako bi se ponovno uvela smrtna kazna za najteža kaznena djela. Vučić je, u trosatnom intervjuu provladinoj kabelskoj televiziji Informer, podsjetio da se za vraćanje smrtne kazne zalagao poslije dva masovna ubojstva u svibnju prošle godine. Smrtna kazna u Srbiji primjenjivana je od nastanka moderne države 1804. do veljače 2002. godine, kada je zakonom ukinuta. Vučić, inače diplomirani pravnik, ocijenio je i da su argumenti protivnika vraćanja smrtne kazne "opravdani i racionalni", ustvrdivši da je i smrtna kazna opravdana u slučajevima kad je izvan svake sumnje da se radi o počiniteljima najtežeg kaznenog djela.

Dvojici osumnjičenih za teško ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz okolice Bora određen je pritvor do 30 dana, jedan od njih je priznao zločin, drugi se brani šutnjom, a još dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su pomogle u skrivanju tijela, priopćili su u subotu tužiteljstvo i policija. Portali srbijanskih medija objavili su, pozivajući se na neslužbena saznanja iz tužiteljstva, da je drugoosumnjičeni D. D. ispričao "do detalja" kako je nakon, što su djevojčicu udarili automobilom, navodno, istrčao s mjesta suvozača i počeo je daviti dok nije prestala disati. "Ako neko djelo zaslužuje smrtnu kaznu, onda je to ovo djelo", rekao je Vučić.