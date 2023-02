Nastavlja se oblačno vrijeme uz kišu i snijeg, za petak upaljen Meteoalarm zbog jake bure

U sjevernim kopnenim predjelima promjenljivo oblačno, mjestimice uz malo kiše ili susnježice. Drugdje barem djelomice sunčano, a uz više oblaka malo kiše ili pljusak s grmljavinom moguć je na jugu zemlje, ponajprije na otvorenom moru i otocima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Ujutro mjestimice magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, popodne sjeverozapadni, u Podravini i Podunavlju na udare i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura između 7 i 11, na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva Celzijusovih.

DHMZ nije izdao nikakva upozorenja za četvrtak, no za petak je upaljen narančasti Meteoalarm duž Jadrana gdje se očekuje jaka bura s mjestimičnim udarima do 75 km/h.

Foto: DHMZ

Naime, na Jadranu i predjelima uz njega u petak će biti djelomično sunčano. Sjeverni kopneni krajevi bit će oblačniji, a malo kiše može povremeno pasti uglavnom u Slavoniji i Baranji. Slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, navečer će okretati na sjeverozapadni i na istoku jačati.

Najniža temperatura zraka od -5 do 0 °C, u istočnoj Hrvatskoj i malo viša, na moru od 3 do 8. Najviša dnevna uglavnom od 7 do 12, na obali i otocima između 12 i 15 °C.

>> VIDEO Rastu primanja za pola milijuna umirovljenika: Kome sve stižu dodatne povišice