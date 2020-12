Naš je Vrhovni sud, uz srpski, jedini u Europi koji ne odlučuje o pravu u nepravomoćnim presudama

Nakon intervjua zamjenika predsjednika Vrhovnog suda doc. dr. sc. Marina Mrčele u povodu odluke Ustavnog suda o početku rada Visokog kaznenog suda, bilo je za očekivati reakciju predstojnice Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Zlate Đurđević. Profesorica je najoštrija kritičarka novog modela organizacije kaznenog sudovanja u kojem će VKS preuzeti žalbene funkcije od Vrhovnog suda na sve odluke županijskih sudova, dok će Vrhovnom sudu preostati da svoju ustavnu ulogu ujednačavanja sudske prakse provodi kroz izvanredne pravne lijekove, doduše sa znatno proširenim mogućnostima.

U mišljenju pisanom na traženje Ustavnog suda čak ste doveli u pitanje smisao daljnjeg postojanja Kaznenog odjela Vrhovnog suda. Niste li pretjerali kad ste rekli da Vrhovnom sudu jedino preostaje autokratskim metodama prema nižim sudovima ujednačavati sudsku praksu po uzoru na postkomunističke države ili tzv. liberalne demokracije poput Mađarske? Sudac Mrčela kaže kako su besmislene teze o nepotrebnosti tog suda.

Mišljenje je na zahtjev Ustavnog suda napisala Katedra za kazneno procesno pravo PF-a u Zagrebu u kojem sam sudjelovala. S obzirom na to da se radi o ključnim pitanjima organizacije kaznenog pravosuđa, sustava pravnih lijekova u kaznenom postupku i ostvarivanja zadaća tijela sudbene vlasti, osobito Vrhovnog suda, a koji su dosad bili zanemareni, radilo se o vrlo zahtjevnom zadatku kojem smo pristupili vrlo savjesno i temeljito. Ustavni sud pokazao je razumijevanje za opseg materije i brojnost pravnih pitanja te nužnost korištenja većeg broja znanstvenih metoda. Donošenje znanstveno provjerljivih i utemeljenih zaključaka, kako je rekao i Ustavni sud, “podrazumijeva podrobno i vremenski zahtjevno ispitivanje” te omalovažavanje znanstvenog mišljenja zbog neslaganja sa zaključcima pokazuje nerazumijevanje znanstvenog rada, manjak akademske kulture kao i nepoštivanje temeljne političke i osobne slobode u demokratskim društvima, slobode govora koja ne samo da posebno štiti znanstvenike već ih i obvezuje da informiraju stručnu i opću javnost o pitanjima od javnog interesa. No, ponovno bih parafrazirala glavnog američkog epidemiologa dr. Faucija, da su osobne uvrede zbog znanstvenog rada samo buka na koju se ne treba obazirati.

Mogu samo potvrditi i ponoviti mišljenje Katedre koje je postalo integralni dio odluke Ustavnog suda, da je prenošenje cjelokupne žalbene nadležnosti Vrhovnog suda nepromišljeno, promašeno i štetno normativno i organizacijsko rješenje koje će ne samo produbiti institucionalne i funkcionalne nedostatke osiguranja jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti građana pred zakonom, koje u odnosu na predmete općinske nadležnosti već postoje u hrvatskom kaznenom pravosuđu, nego je Vrhovni sud razvlašćen kao kazneni sud i kao sud koji ima ustavnu ovlast osigurati jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost građana pred zakonom. Jednostavno, on će imati priliku odlučivati o tako malom broju pravnih pitanja u odnosu na izuzetno mali broj predmeta da će njegova uloga u ujednačavanju sudske prakse presudama postati ne samo neznatna već će nestati. Ako je dosad Vrhovni sud, kako je istaknuo sudac Mrčela, odlučivao u 1,65% svih kaznenih predmeta, koji će mu promil sada preostati kada više uopće ne odlučuje o primjeni prava u nepravomoćnim odlukama kaznenih sudova? Očigledno je da Vrhovni sud planira ujednačavati sudsku praksu kroz upravne mehanizme sudačke upravne vertikale, izvanprocesno i izvansudski, a ne kroz sudske odluke što je aksiom u državama vladavine prava zapadne Europe. Preostali su mu zaključci sastanaka Vrhovnog suda s predsjednicima odjela i sudova, služba evidencije i centar sudske prakse, dakle nedvojbeno postsocijalistički i autoritarni mehanizmi za ujednačavanje sudske prakse koji ne postoje u zapadnim demokracijama, a u Hrvatskoj su, nažalost, ojačali od ulaska u EU.

Jeste li 2011. bili u radnoj skupini kad je VKS uveden u Zakon o kaznenom postupku?

Nisam. Ta je radna skupina trebala ispraviti nedostatke ZKP-a iz 2008. prije nego što je 1. rujna 2011. stupio na snagu za sva kaznena djela. Pretpostavljam da ju je vodio profesor Berislav Pavišić koji je predsjedao i radnom skupinom za ZKP iz 2008. Ali u znanstvenom radu o toj noveli ZKP-a iz 2011., objavljenom u Hrvatskom ljetopisu za kaznene znanosti i praksu te izloženom i na savjetovanju u Opatiji, upozorila sam da pitanje osnivanja novog kaznenog suda „podrazumijeva provođenje reorganizacije sudova pa treba biti uređeno Zakonom o sudovima, a ne novelom ZKP-a koja se donosi u hitnom postupku“, kao i da se „ne predviđa korištenje dodatnih proračunskih sredstava bez kojih je sigurno nemoguće ustanoviti novi kazneni sud”. Svi će se složiti da odredbi o osnivanju novog suda nije mjesto u ZKP-u već u Zakonu o sudovima pa je očigledno da se na mala vrata, ishitreno i bez ikakve prethodne analize ili rasprave, željela progurati ideja o VKS-u. Struka i politika dugo su vremena odolijevali pritiscima iz pravosuđa za osnivanje tog suda i to je razlog zašto smo na njegovo osnivanje čekali gotovo desetak godina. Oduzimanje Vrhovnom sudu ovlasti da sudjeluje u redovitom kaznenom postupku je ne samo nepotrebno već i pogrešno.

Naime, nije riječ o bilo kakvoj suštinskoj, institucionalnoj ili organizacijskoj reformi sudova ili reformi sustava pravnih lijekova, već o formalističkoj reorganizaciji postojećih ovlasti, o stvaranju novog suda, koji oduzima VSRH njegove postojeće ustavne ovlasti. Cjelokupna reforma se zapravo sastoji u tome da je žalbeni odjel Vrhovnog suda koji rješava 1400 predmeta pretvoren u Visoki kazneni sud, a odjel za izvanredne pravne lijekove koji rješava 130 predmeta ostao je na Vrhovnom sudu. Time nije riješen problem koji imamo, a to je ujednačavanje prakse općinskih sudova koji rješavaju daleko najviše kaznenih predmeta za kaznena djela zapriječena kaznom do 12 godina zatvora, a koji i dalje nemaju jednu već 15 viših instanca. Rješenje je pogrešno jer je produljeno trajanje kaznenih postupaka uvođenjem još jedne instance koja može ukidati i preinačavati pravomoćne presude umjesto da je uvedeno rješenje da Vrhovni sud donosi u što većem broju slučajeva pravomoćne presude. Umjesto da Vrhovni sud s obzirom na svoju ustavnu zadaću, po uzoru primjerice na njemački i francuski vrhovni sud, jača i širi svoju jurisdikciju a time i utjecaj te da mu je pružena prilika da svojim odlukama ujednačuje sudsku praksu, učvršćuje svoj autoritet i razvija koherentnu jurisprudenciju a time i cjelokupni kaznenopravni poredak, dogodilo se upravo suprotno. Očigledno je cilj bio osnivanje novog suda.

Zašto je tek 10 godina od najave osnivanja VKS-a pokrenuta polemika o njegovoj opravdanosti? Smatrate li korektnim što Peđa Grbin i Orsat Miljenić nisu odbacili tu ideju dok su bili na vlasti, već su tek nakon toliko godina uoči početka njegova rada zatražili ocjenu ustavnosti?

Željela bih podsjetiti da je percepcija o polemici koja je sada pokrenuta pogrešna. Naime, još prije ili početkom 2000-ih postojala je ideja o osnivanju VKS-a koju je iznio tada sudac Vrhovnog suda Milan Vuković. Međutim, tada je struka, na čelu s akademikom Davorom Krapcem, koji je tada bio i predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, a kasnije sudac Ustavnog suda, bila jedinstvena u suprotstavljanju ideji koja će onemogućiti da o pravima građana u najrepresivnijem dijelu državnog aparata – kaznenom pravu – odlučuje Vrhovni sud. Nakon toga je ta ideja zamrla dok nije zaobilazno kroz odredbu ZKP-a bila ponovno aktualizirana. U odnosu na znanstvene argumente mogu samo reći da se oni ne donose na sastancima ni na temelju paušalnih i površnih tvrdnji, već na temelju dugotrajnog i mukotrpnog znanstvenog rada. Od zagrebačke Katedre je Ustavni sud zatražio znanstveno mišljenje i mi smo proveli znanstveno istraživanje nakon čega smo Ustavnom sudu i javnosti podastrli rezultate. Pitanje tko predlaže ocjenu ustavnosti je irelevantno. Odluka suda je uvijek ključna i stoga on snosi odgovornost, a ne podnositelji, stranke ili znanstvenici. Ustavni sud suspendirao je početak rada VKS-a što znači da je smatrao da postoji opasnost od nastanka teške i nepopravljive štete. Osim toga, Ustavni sud je u svojoj odluci izričito rekao da je neustavnost nove pozicije Vrhovnog suda zasnovana na legitimnim sumnjama i na također legitimnim nepovoljnim očekivanjima. Takve primjedbe zamućuju temeljno pitanje, a to je ima li Vrhovni sud sada ovlasti nadzirati primjenu prava u kaznenim postupcima i jesu li ti instrumenti sukladni vladavini prava.

Sudac Mrčela ustvrdio je otprilike kako se digla galama oko 600 predmeta godišnje što je 1,65% svih kaznenih predmeta ili 0,05% svih predmeta na sudovima u RH?

Još od ZKP-a iz 1997. provodilo se kontinuirano smanjenje nadležnosti i djelokruga VSRH u kaznenim predmetima, koje je kulminiralo osnivanjem VKS-a. Podatak koji je sudac Mrčela iznio o broju od oko 2000 riješenih predmeta godišnje također pokazuje da je sužavanje stvarne i funkcionalne nadležnosti i djelokruga toga suda dovelo do smanjenja broja predmeta u zadnja dva desetljeća, pa je argumentacija o potrebi rasterećenja toga suda deplasirana. Upravo tvrdnja suca Mrčele da je Vrhovni sud mogao dosad nadzirati primjenu prava u 1,65% svih predmeta, a sada će se taj postotak bitno smanjiti, što je i neskriveni cilj reforme, pokazuje da Vrhovni sud ostaje bez nadležnosti i bez djelokruga poslova u kaznenim predmetima koji bi mu dali mogućnost da se upusti u kaznenopravnu praktičnu zbilju i da donosi autoritativne meritorne sudske odluke koje mogu utjecati na primjenu prava nižih sudova.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 26.11.2020., Zagreb - Sudac Vrhovnog suda RH Marin Mrcela. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

On tvrdi da Vrhovni sud nije “razoružan” jer će u tim predmetima sada suditi po izvanrednim pravnim lijekovima te upozorava kako je to bio jedini najviši sud koji sudi o činjenicama, a ubuduće sudit će o pravu te je zato potreban VKS kao žalbeni sud.

Tu tezu stalno ponavljaju oni koji podržavaju razvlašćivanje Vrhovnog suda, a ona ne samo da je pogrešna već se radi o spinu ili marketinškom triku kojim se javnosti prikazuje pitanje ili sukob do kojeg nikada nije došlo. Ni jedan Fakultet u svom mišljenju, kao ni ja, nikada nije dao izjavu da bi Vrhovni sud trebao odlučivati o činjenicama. To uopće nije sporno pitanje. Vrhovni sud može i ne mora odlučivati o činjenicama, ali sukladno Ustavu on mora odlučivati o primjeni prava u pravnim pitanjima, i to u nepravomoćnim presudama. Stoga je ispravna tvrdnja da je sada Vrhovni sud jedini najviši sud u europskim državama vladavine prava, uz Vrhovni sud Srbije, koju ne možemo ubrojiti u države vladavine prava, koji nema ovlast odlučivanja o pravnim pitanjima u nepravomoćnim kaznenim presudama. Jasno smo pokazali u mišljenju Ustavnom sudu da takvu ovlast imaju Vrhovni sudovi u Njemačkoj i Francuskoj, kao i u drugim demokratskim državama, a to zahtijeva i ESLJP – da postoji mehanizam da sud koji je na čelu sudske piramide ujednačuje praksu prije pravomoćnosti odluke. Istina je da i u drugim državama postoje Visoki sudovi, ali najviši sud u sudskoj hijerarhiji uvijek ima putem pravnog lijeka – žalbe, kasacije ili revizije – odlučivati o pravnim pitanjima protiv nepravomoćne odluke. Vrhovni sud ne smije izvršavati svoju ustavnu ovlast izvanrednim pravnim lijekovima. Pravomoćna odluka može se mijenjati samo iznimno u slučajevima teških povreda koje narušavaju pravni poredak, koje bude sumnju u pravilnost kaznene presude i u ostvarenje svrhe kaznenog postupka, a to je da nedužni okrivljenik ne bude osuđen, a da se krivom okrivljeniku izrekne kazna. U sukobu dviju ustavnih vrijednosti – pravomoćne sudske odluke i ujednačene sudske prakse – međunarodno pravo i ustavi europskih država nedvojbeno daju prednost pravomoćnosti. Stoga je postupak za ukidanje pravomoćne presude sukladan načelu pravne sigurnosti samo ako je on prijeko potreban zbog okolnosti supstancijalnog i prisilnog karaktera, koje uključuju potrebu ispravljanja pogrešne osude, a ne zbog ujednačavanja sudske prakse.

Je li vas pogodilo što Ustavni sud nije usvojio vaše ocjene i ocjene ostalih katedra?

S obzirom na zaključke mišljenja stručnjaka za kazneno procesno pravo, čijem je teoretskom znanju i znanstvenom opusu imanentna materija ustavnog prava, odluka Ustavnog suda bila je iznenađenje. Naime, sve četiri katedre zaključile su da je ukidanjem žalbene nadležnosti Vrhovnog suda povrijeđen čl. 116. Ustava. Rijeka i Zagreb takav su zaključak donijeli u odnosu na oduzimanje cjelokupnog žalbenog odlučivanja o pravnim pitanjima protiv presuda i rješenja, a Osijek i Split utvrdili su djelomičnu neustavnost. Znanstvenim argumentima Ustavni se sud formalno poklonio, no sadržajno ih je u cijelosti otklonio. Mišljenja su u integralnoj verziji, uz izuzetak onoga zagrebačke Katedre, čiji su dijelovi ispušteni s argumentom irelevantnosti, sastavni dio odluke Ustavnog suda na 64 stranice od kojih su 33 sadržaj tih mišljenja. Zaključke tih mišljenja Ustavni je sud odbacio i suprotstavljajući im se istovremeno ih koristio za razvijanje svoje protuargumentacije.

Ipak, ostavio je širom otvorena vrata da se ipak radi o neustavnom ograničavanju ovlasti VSRH da nadzire primjenu prava rekavši: “problem neravnoteže u “podjeli nadležnosti između VSRH i VKS koji je zakonodavac, navodno, proizveo (na štetu Vrhovnog, a time, kako se smatra, i na štetu prava građana), ne može u danim okolnostima predstavljati fokus ove apstraktne ustavnosudske ocjene. Stvarnu (ne) uravnoteženost i/ili (ne)funkcionalnost sustava koji predlagatelji osporavaju može razotkriti tek sudska praksa tijekom određenog vremena, a ne a priori izraženo mišljenje Ustavnog suda ili bilo koje druge institucije ili pojedinca, premda ono može biti zasnovano na legitimnim sumnjama i na (također legitimnim) nepovoljnim očekivanjima.” Dakle, tek nakon što budemo vidjeli kako Vrhovni sud koristi svoje ovlasti i može li njima osigurati jedinstvenu primjenu prava, znat ćemo je li rješenje neustavno.

Sudac Mrčela prozvao je profesore koji pišu pravna mišljenja za što su plaćeni od stranaka u nekom predmetu, a kada sud ne prihvati ta mišljenja onda kritiziraju odluke sudova. Nije mu sporna kritika, nego to što se javnosti prešućuje plaćeni angažman smatra “u najmanju ruku nemoralnim”?

Zaista se čudim da još netko može zastupati stajalište Ivana Milasa iz davnih devedesetih “kila mozga – dvije marke“. Nema ništa sporno u činjenici da znanstvenici naplaćuju strankama ili sudu svoje mišljenje. To nikako ne ukazuje na njihovu ovisnost ili pristranost. Oni su dužni donositi prosudbe na temelju znanstvenog istraživanja, objektivno i nepristrano, na temelju Ustava, zakona, judikature i teorije i za taj svoj rad trebaju biti plaćeni, kao i sve druge struke. Oni nikada ne smiju, niti bi to bilo zakonito, a kamoli moralno, davati pravna mišljenja po narudžbi stranke. Međutim, ovakav stav velika je uvreda za struku i pravne znanstvenike koji imaju dužnost stavljati svoje znanje u službu konkretnih sudskih postupaka. Osobno sam napisala mišljenje koje stranka nije mogla koristiti jer joj zaključci do kojih se može doći često tek nakon provedenog istraživanja nisu išli u prilog.