Zoran Šprajc ima problem zadnjeg dana samoizolacije, za pomoć pitao i fanove

Zoran Šprajc danas je posljednji dan u samoizolaciji nakon što je bio u kontaktu sa zaraženom osobom, a posljednje sate boravka doma muči ga dilema - obrijati se ili ne? Za pomoć je pitao i pratitelje na Instagramu, a njih 56 posto odgovorilo je kako bi trebao ostaviti bradu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, voditelj emisje RTL Direkt prošlog je tjedna obznanio kako ga u emisiji neće biti do idućeg tjedna.

- On Air, not. Tj. barem ne ovaj tjedan. Zahvaljujući svojim bližnjima provest ću ga s njima u samoizolaciji. Ak bude sve ok, u #RtlDirekt se vidimo idući tjedan. Pusa svima a ne samo njima, napisao je Šprajc na Instagramu, uz prigodne hashtagove #covid19, #samoizolacija i #desetdanadoma.

Šprajc je prošle godine doživio infarkt te završio u zagrebačkoj bolnici. Tamo je proveo nekoliko dana, nakon čega su ga liječnici pustili na kućnu njegu. Prije mjesec dana ponovno je bio u bolnici, te objavio fotografiju na Instagramu.