Naš čaj na bazi divljeg duhana pomaže vam da prestanete pušiti

Pušiti je počeo još u srednjoj školi, a pokušavao je prestati nekoliko puta. No svaki put tom bi se smrtonosnom poroku vraćao, a u najgorem razdoblju pušiti bi znao i do kutiju cigareta. No onda je odlučio da je zaista došlo vrijeme da učini nešto za sebe, svoj novčanik i zdravlje pa sad ponosno može reći da je prošlo dvije godine i devet mjeseci otkako je zapalio posljednju cigaretu. Dvadesetdvogodišnji poduzetnik i student financija i prava Luka Soldo otkrio je način kako se osloboditi ovisnosti o nikotinu na zdrav način, a pri tom je stvorio i zanimljiv hrvatski brend koji se uspješno prodaje u pet najvećih hrvatskih gradova kao i španjolskoj Barceloni.

Konoplja opušta mišiće

Zove se Herbie, riječ je o biljnoj mješavini koja se pije kao čaj, a ljudima pomaže u odvikavanju od cigareta tako da ih opusti i omogući im da lakše prebrode nervozu, iritabilnost i sve one neugodne posljedice apstinencijske krize. Nema, dakle, u njoj ni grama nikotina, već 13 različitih biljaka koje blagonaklono utječu na ljudsko tijelo i pomažu mu da se smiri.

– Biljka koja je baza i koristi se u svim mješavinama je divizma, koja se još zove i divlji duhan. Ona je ekspektorans, što znači da pomaže iz pluća izbaciti katran i sve ono što se nataložilo zbog pušenja. Imamo i varijacije na temu pa tako imamo naš klasični čaj koji sadrži mentu, malinu i ljekoviti matičnjak i poseban blend koji zovemo “The Real Thing”, a sastoji se od hmelja i lavande. Ima jako opuštajuće djelovanje pa je najbolje koristiti ga pred spavanje – objašnjava Soldo.

Jedan od zanimljivih pristupa u konzumaciji Herbieja, dodaje, onaj je u kombinaciji s industrijskom konopljom. Konoplja se u Hrvatskoj smije konzumirati kao mirisno bilje, naglašava, pa zato u ponudi imaju i nju. A plan je uskoro proizvesti i liniju čajeva koji u će mješavini imati i tu biljku.

– Može se reći i da konoplja pomaže u prestanku pušenja, pa trenutačno nudimo mogućnost kupovine kombinacije čaja i konoplje. U tom slučaju čaj se pije, a konoplja miriše. Konoplja opušta tijelo, potiče apetit, opušta mišiće i smanjuje bol. U Hrvatskoj se njena primjena širi konstantno – napominje ovaj mladi poduzetnik te priznaje da Herbie nema utjecaja na potrebe ljudskog tijela za nikotinom kod ovisnika. Zato napominje da će Herbie, osim čajeva za opuštanje, uskoro nuditi i edukacije kako prestati pušiti.

– Ljudi moraju htjeti prestati pušiti, ali to ne mogu učiniti bez podrške koju ćemo im pružiti. To će cijelu ovu priču dignuti na veću razinu. Poznajem ljude koji su zahvaljujući Herbieju prestali pušiti, i to su osobe koje najviše podržavaju naš projekt. Jedna od njih nedavno mi je rekla da ne treba čaj jer je prestala pušiti. To je znači to, pomogao sam nekome da se odvikne od cigareta – zadovoljno će.

Biljnu mješavinu proizvodi cijela obitelj: mama i tata Stipe i Elvira bave se proizvodnjom i distribucijom, mlađi brat Ante na sebe je preuzeo posao brige za financije i knjigovodstvo. Oni žive u Osijeku, a Luka i djevojka Teodora Pavlović su u Zagrebu, gdje rade na marketingu i promociji čaja.

– Mi biljke ne uzgajamo, već ih nabavljamo, a uvijek se trudimo pronaći što više hrvatskih proizvođača. Te biljke naručujemo i obrađujemo; ručno ih čistimo i sušimo. Svojim rukama radimo i mješavinu, a naš cilj i želja je da proizvodnju zauvijek održimo na ručnoj proizvodnji. Što se tiče same promidžbe, ustanovili smo da je najefikasniji osobni pristup pa idemo i na ulicu. Djevojka i ja priđemo ljudima u parku koji puše, ispričamo im nešto o proizvodima i damo im da probaju. To se zapravo pokazalo kao najbolje iskustvo – kaže Soldo.

Sve rade “in the house”

Iza ovog proizvoda stoji, inače, i uspješna poduzetnička priča. Soldo se, kao 21-godišnjak, s Herbiejem prije godinu dana prijavio na međunarodni natječaj programa Crown koji je provodila Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije Simora. Njegova je poduzetnička ideja ondje proglašena najboljom, za što je dobio 25 tisuća eura, a mentor mu je bio itekako uspješni hrvatski poduzetnik Albert Gajšak, pokretač popularnog proizvoda MAKERbuino. Novac koji je osvojio na natječaju obitelji Soldo je pomogao za širenje marketinške kampanje, a upravo s tim ciljem u ponedjeljak je Luka pokrenuo i kickstarter kampanju. Do zaključenja ovog teksta bio je na 85 posto od postizanja svog prvog cilja od 1500 dolara, no apetiti vlasnika tvrtke su, naravno, veći od toga.

– Želimo pribaviti sredstva kojima bismo mogli povećati vidljivost brenda. Jer sve ostalo možemo raditi “in the house”, odnosno sami. Najvažnije je da možemo uložiti promociju, povećati našu bazu i zajednicu ljudi te kreirati što više “offline” druženja. Mišljenja smo da možemo postići najviše u direktnom kontaktu s ljudima – kaže Soldo. Biti mladi poduzetnik izazovno je, ali i pozitivno iskustvo, dodaje, jer se na putu prema stvaranju svog biznisa više puta susreo s preprekama poput komplicirane hrvatske birokracije te nedostatka prilika i edukacije. Jednostavno nije postojao proizvod poput njegova na hrvatskom tržištu pa nije točno znao kako započeti svoj put, no pomogli su mu programi poput Crowna u kojem je sudjelovao. I unatoč svim nedaćama koje je doživio, smatra da se u Hrvatskoj može biti uspješan mladi poduzetnik.

– Otvoriti vlastiti j.d.o.o nije veliki trošak – sve što je potrebno jest 650 kuna, internetska veza i nešto osnovnog znanja o knjigovodstvu. A postoje i stvari poput natječaja i inkubatorskih programa – na sve se valja prijaviti i pokušati sudjelovati. Hrvatska ima potencijala, ali treba znati i da mnogo toga moraš sam raditi. Ono što bi nekome tko razmišlja o svom biznisu rekao jest da puno uči, sve podrobno istraži, prouči koji su potencijalni rizici u slučaju da ne uspije. I neka onda krene. Da nisam pronašao ovaj natječaj i da se nisam prijavio, od ovoga ne bi ništa bilo – poručuje 22-godišnjak.