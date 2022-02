Puno šećera, malo mlijeka... Dodaci koje stavljate u šalicu čaja mogu otkriti kakva ste osoba

Obožavatelji čaja složit će se u jednoj stvari - svatko ga pije na drugačiji način, neki svoj, s raznim dodacima. The Sun prenosi izjavu Dr. Carrie Ruxton iz Tea Advisory Panel organizacije da upravo ti dodaci puno otkrivaju o osobi.



Ona je otkrila nekoliko stvari, koje su otkrivene raznim istraživanjima, a pokazuju na to kakvog je karaktera osoba koja u čaj stavlja puno mlijeka, malo mlijeka, puno šećera i slično…



1. Mala količina mlijeka

Često ste neodlučni jer gledate stvari iz puno različitih perspektiva.



2. Bez mlijeka

Cijenite iskrenost i odanost, to je sve što tražite u jednom odnosu.

Zašto dan ne treba započeti šalicom kave?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

3. Puno mlijeka

Ljudi koji vole čaj s velikom količinom mlijeka obično su zatvoreniji i teško se otvaraju drugima. Treba im puno vremena da im netko postane prijatelj od povjerenja.



4. Malo šećera

“Vi volite zabavu, ali ipak znate kada se treba uozbiljiti”, kaže stručnjakinja.



5. Puno šećera

“Osobe koje u čaj stave tri ili više žličice šećera jako se vole zabavljati i smijati. Vole šalu i dane ispunjene dobrom zabavom i prijateljima.”

Želite unositi više vlakna u organizam? Pojačajte ove namirnice