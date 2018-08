Kako se osramotio! Naručila kavu pa se šokirala crtežom koji je na njoj dobila

Jenny Parks je bila jako zbunjena kada je u Fitzroviji dobila kavu koju je naručila, prenosi Mirror.

Barimen je pokušao od mlijeka napraviti simpatično srce koje se pretvorilo u nešto sasvim drugo. Na žalost, uopće nije izgledalo kao ljubavno srce,zapravo je izgledalo prilično nepristojno.

Barista told me he was “trying to draw a heart”. pic.twitter.com/ZbW4zAlchJ — Jenny Parks (@jennymparks) August 23, 2018

Objavila je sliku svoje kave koja na sebi ima oblik koji poprilično nalikuje penisu.

- Barmen mi je rekao da pokušava nacrtati srce, napisala je. Izgleda da je barmen pokušao lčokoladnim prahom prikriti neugodnu sliku, ali mu to zasigurno nije uspjelo.

Jennyn post na Twitteru nadahnuo je brojne da podijele svoja porpilično smiješna "kavanska" iskustva.

At least you didn't ask for a flat white... pic.twitter.com/g1Qh7qz5dK — Conor Gallagher (@ConBGallagher) August 23, 2018