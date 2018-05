'Narod odlučuje' mogao bi u roku prikupiti potrebne potpise

Referendumske inicijative za izmjene izbornog sustava i izlazak Hrvatske iz Istanbulske konvencije proteklih su se dana pohvalile impresivnim brojem prikupljenih potpisa građana. Inicijativa “Istinom protiv Istanbulske” tvrdi da ih je u prvih osam dana prikupila 215.000, a nove podatke jučer su tek prikupljali i najavljuju da će ih objaviti danas. Inicijativa “Narod odlučuje” za isto se razdoblje pohvalila brojkom od 205.000, koja je do četvrtka narasla na 280.000, što bi značilo da dnevno u prosjeku prikupe 25.000 potpisa.

Potpisi Sinčića i Bunjca

Novi vjetar u leđa ova je inicijativa dobila i potpisima trojice iz vrha Živog zida Vilibora Sinčića, Branimira Bunjca i Tihomira Lukanića, čime su se jučer pohvalili na portalu Narod.hr.

[video: 25129 / ]

Ako su brojke koje iznose točne, lako je izračunati da bi dosadašnjom dinamikom “Narod odlučuje” do sutra, kada je posljednji zakonski dan za prikupljanje potpisa, za nekoliko tisuća mogao i premašiti cilj od 374.740 potpisa. Ipak, morat će voditi računa i o tome da bi dio prikupljenih potpisa naknadno mogao otpasti u provjerama državne uprave, a brojke koje su do sada iznijeli teško im mogu jamčiti da će i nakon toga imati traženih deset posto birača.

Toga su vjerojatno i sami svjesni i zato se žale na opstrukciju prikupljanja potpisa u velikim gradovima. Čak su najavili i ustavnu tužbu protiv Rijeke i Samobora te tužbe protiv Zagreba i Osijeka. Gradonačelnike Rijeke i Samobora prozivaju da su uskratom dovoljnog broja potpisnih mjesta građanima uskratili ustavno pravo na referendumsko izjašnjavanje, a protuzakonitom smatraju i naplatu štandova, iako je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić zbog besplatnih štandova udruzi “U ime obitelji” zaradio DORH-ovu optužnicu.

Referendumske inicijative ljutite su i na Ministarstvo uprave, koje su pozvali da gradovima pošalje upravni nadzor, no ministar Lovro Kuščević uzvraća da za to nema zakonsku podlogu, s obzirom na to da jedinice lokalne samouprave same odlučuju o uvjetima pod kojima će ustupati svoje javne površine i štandove.

Kuščević: Učinio sam sve

– Zakon je jasan, a on kaže da se izjašnjavanje birača o potrebi da se raspiše referendum može održati na svakom za to prikladnom mjestu, u skladu s odlukom tijela jedinica lokalne samouprave – podsjeća Kuščević. Ističe da bi se o nezakonitostima moglo govoriti samo kad bi gradovi i općine kršili vlastite odluke, primjerice kad bi utvrdili da je cijena štanda 100 kuna dnevno, a onda naplaćivali 50 ili 150.

– Naravno da ja i cijela Vlada podržavamo referendum kao jedan od načina demokratskog izražavanja građana i da nam ne pada na pamet opstruirati ili reći nekom drugom da ga opstruira – kaže Kuščević. Tvrdi da je kao ministar učinio sve da osigura pretpostavke za prikupljanje potpisa pa je ovoga puta broj potrebnih potpisa objavljen već prvog dana.