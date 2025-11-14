Izmjene Zakona o strancima, druge u ovoj godini, čini se da napokon vode uvođenju reda jer će stranim radnicima nakon godinu boravka u RH uvjet za produljenje radne dozvole biti poznavanje A1 razine hrvatskog jezika, odnosno najosnovnije poznavanje jezika, nužno za život i rad u Hrvatskoj. Poznavanje jezika tek je početna stepenica u integraciji doseljenika jer se (ne)uspjesi integracije vide nakon deset ili više godina ili u drugoj generaciji imigranata, ali pokazuje namjeru vladajućih da se počne sređivati situacija na tržištu rada koja je prije stupanja prvih zakonskih izmjena u ožujku bila podložna raznim zloporabama. Na štetu hrvatskog društva i stranih radnika. Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika. Osim toga, i drugačiji je odnos domicilnog stanovništva prema strancima s kojima mogu komunicirati i prema onima s kojima ne mogu.