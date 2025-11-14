Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
14.11.2025. u 10:04

Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika.

Izmjene Zakona o strancima, druge u ovoj godini, čini se da napokon vode uvođenju reda jer će stranim radnicima nakon godinu boravka u RH uvjet za produljenje radne dozvole biti poznavanje A1 razine hrvatskog jezika, odnosno najosnovnije poznavanje jezika, nužno za život i rad u Hrvatskoj. Poznavanje jezika tek je početna stepenica u integraciji doseljenika jer se (ne)uspjesi integracije vide nakon deset ili više godina ili u drugoj generaciji imigranata, ali pokazuje namjeru vladajućih da se počne sređivati situacija na tržištu rada koja je prije stupanja prvih zakonskih izmjena u ožujku bila podložna raznim zloporabama. Na štetu hrvatskog društva i stranih radnika. Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika. Osim toga, i drugačiji je odnos domicilnog stanovništva prema strancima s kojima mogu komunicirati i prema onima s kojima ne mogu.

Ključne riječi
novi zakon učenje jezika Jezik strani radnici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće
Premium sadržaj
RENATA RAŠOVIĆ

Vršnjačko online nasilje među djecom treba i suzbijati i prijavljivati

Uz neupitno pozitivne učinke za razvoj društva, digitalno doba i korištenje interneta u svakodnevnom životu otvorili su i značajan prostor za pojavu različitih rizika, poput ugrožavanja sigurnosti i kršenja ljudskih prava. To se odnosi na mrzilački govor i druge oblike cyber-nasilja poput narušavanja privatnosti, izloženosti neprimjerenom sadržaju i drugim štetnim pojavama koje su usmjerene i prema najranjivijim skupinama, poput djece i mladih.

Učitaj još

Kupnja