Izmjene Zakona o strancima, druge u ovoj godini, čini se da napokon vode uvođenju reda jer će stranim radnicima nakon godinu boravka u RH uvjet za produljenje radne dozvole biti poznavanje A1 razine hrvatskog jezika, odnosno najosnovnije poznavanje jezika, nužno za život i rad u Hrvatskoj. Poznavanje jezika tek je početna stepenica u integraciji doseljenika jer se (ne)uspjesi integracije vide nakon deset ili više godina ili u drugoj generaciji imigranata, ali pokazuje namjeru vladajućih da se počne sređivati situacija na tržištu rada koja je prije stupanja prvih zakonskih izmjena u ožujku bila podložna raznim zloporabama. Na štetu hrvatskog društva i stranih radnika. Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika. Osim toga, i drugačiji je odnos domicilnog stanovništva prema strancima s kojima mogu komunicirati i prema onima s kojima ne mogu.
Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Meteorolozi u Sloveniji najavili hladni val: Snijeg bi mogao zabijeliti i dobar dio Hrvatske
Pljušte reakcije nakon najave teme i gostiju nove epizode ‘Nedjeljom u 2’: ‘Žali Bože’
Vlada najavila dobre vijesti za umirovljenike: 'Prosječne mirovine prelaze granicu od 700 eura'
Dobre vijesti za tisuće građana: Uskoro će dobiti po 154,50 eura, evo kada kreću isplate
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
Tomaševićeva zabrana Thompsona ulje je na vatru: Slijedi nam eksplozija ZDS!
Pazite, oni tvrde da je Thompson na hipodromu pokrenuo radikalizaciju, štoviše fašizaciju, dapače ustašizaciju hrvatskog društva. No, kad bi to bilo tako, onda je za sve to kriv upravo Tomašević - jer je jedini na ovom svijetu to mogao spriječiti. Jednim klikom
Upozorenje za Hrvatsku iz Rusije, u kojoj država i sudovi tumače povijest
Sud u Vladivostoku ovog je tjedna kaznio lokalnu liberalnu političarku Marinu Železnjakovu kaznom od dva milijuna rubalja (21 tisuća eura) zato što je "rehabilitirala nacizam". Ona je to navodno napravila tako što je 9. svibnja 2021., na obljetnicu sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945., čestitala Rusima Dan pobjede.
Željka je 11 mjeseci bila u logorima u Srbiji: 'Pala sam u nesvijest vjerojatno od uzbuđenja što sam konačno slobodna'
Ovogodišnja Kolona sjećanja bit će posvećena ženama koje su 1991. godine stale u obranu grada. Njih više od 400 sudjelovalo je u obrani
Činjenica je da je New York teško voditi, republikanci misle da će Mamdani spektakularno propasti ili 'katastrofalno uspjeti'
Samoproglašeni demokratski socijalist svrgnuo je establišment Demokratske stranke u New Yorku i obećao da će provesti populistički program u korist siromašnog i radničkog stanovništva grada
Pametni đaci bez pametnih telefona. Zvuči kao dobro staro djetinjstvo
Najdalje je, zasad, otišao Grad Zagreb ove jeseni svojom preporukom zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela, nakon što je već veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranio korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije
Iz Trumpove kockarnice, u koju Hrvatska ni ne ulazi, Orban izašao s jack-potom
Možda prođe i četvrt ili čak pola stoljeća prije nego se neki hrvatski predsjednik ili premijer dokopa Ovalnog ureda Bijele kuće. Za to vrijeme, svi drugi igrači igraju svoje utakmice i zabijaju svoje golove. Sve ovo ne znači da je Orbanov stil poželjan za kopiranje
Nije postignuće vlasti HDZ-a otvaranje HNK 2, nego horda koje je iste večeri u Splitu napala ne Srbe, nego Hrvatsku
Razlika između HNK 1895. i HNK 2 2025. velika je kao razlika između cara Franje Josipa i Plenkovića
Gdje je Katolička crkva nakon splitskog slučaja? Zašto šutite, pobogu?
Tjerati srpske folkloraše i skandirati 'za dom spremni' nema nikakve veze s brigom za Vukovar ili Hrvatsku
Vršnjačko online nasilje među djecom treba i suzbijati i prijavljivati
Uz neupitno pozitivne učinke za razvoj društva, digitalno doba i korištenje interneta u svakodnevnom životu otvorili su i značajan prostor za pojavu različitih rizika, poput ugrožavanja sigurnosti i kršenja ljudskih prava. To se odnosi na mrzilački govor i druge oblike cyber-nasilja poput narušavanja privatnosti, izloženosti neprimjerenom sadržaju i drugim štetnim pojavama koje su usmjerene i prema najranjivijim skupinama, poput djece i mladih.