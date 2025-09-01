Naplaćeno 10,5 milijuna eura kazni zbog kršenja GDPR-a: Zakon kršile kladionice, zlatarnice, hoteli, restorani...

Agencija za zaštitu osobnih podataka naplatila je od 2020. do danas 97 kazni u ukupnom iznosu od 10,5 milijuna eura. Radi se o novčanim kaznama za utvrđene povrede Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ove godine rekordna je kazna u iznosu od 320.000 eura srezana HEP-Toplinarstvu jer su lozinke korisnika portala "Moj račun" bile pohranjene u čitljivom obliku pa su korisnici bili izloženi riziku od neovlaštenog pristupa i moguće zloupotrebe. Nadzor je pokrenut nakon prijave korisnika koji je pri pokušaju izmjene zaboravljene lozinke na mail primio svoju posljednju postavljenu lozinku umjesto nove privremene.

Jedna je kladionica morala platiti 175.000 eura, a udruženje društava za osiguranje 101.000 eura. Kazna od 50.000 eura izrečena je pak informacijsko-komunikacijskoj tvrtki u kojoj su osobni podaci korisnika bili izloženi hakerskom napadu jer nisu pravodobno uvedene tehničke mjere zaštite. Agencija navodi da je u 2025. godini izrekla 12 kazni u ukupnom iznosu od više od 900.000 eura. Kažnjena je čak i jedna škola s 2000 eura zbog kršenja načela obrade osobnih podataka te dva restorana.

U prošloj godini izrečeno je 38 kazni u ukupnom iznosu od 552.200 eura. Jedna je privatna zdravstvena ustanova kažnjena sa 190.000 eura, a zakon su kršile i kladionice, zlatarnice, hoteli... Po naplati kazni rekordna je 2023., kada je naplaćeno čak 8,2 milijuna eura za 28 kazni. Najviše je platila agencija za nabavu istraživanja EOS Matrix – 5,470.000 eura.

Ta tvrtka nije poduzela odgovarajuće tehničke mjere zaštite obrade osobnih podataka u sustavima pohrane, obrađivala je osobne podatke osoba koje nisu u dužničko-vjerovničkom odnosu u svojoj bazi bez postojanja pravne osnove, obrađivani su osobni zdravstveni podaci i drugo, navodi AZOP, koji je nakon anonimne predstavke utvrdio da za snimanje telefonskih razgovora s ispitanicima od 25. svibnja 2018. do 16. siječnja 2019. nije bilo utvrđene pravne osnove. Anonimnoj predstavci bio je priložen USB stick sa 181.641 osobnih podataka fizičkih osoba, s datumima rođenja i OIB-om.