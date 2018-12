Napao suprugu električnom pilom, skoro ju ubio, pa vikao 'što sam to napravio'

Na Badnjak u jednoj obitelji koja živi u selu Koritna kraj Đakova dogodila se strašna nesreća.

Jozo (81), otac i glava obitelji, inače miran i obiteljski čovjek iz nepoznatih razloga napao je svoju suprugu električnom pilom za drva trčeći za njom po zaključanoj sobi u koju ju je zatvorio, prenosi 24 sata.

Nesretna žena je vrištala i dozivala u pomoć u strahu da ju ne ubije jer je već bila posječena po glavi i vratu, a na ruci nije imala dva prsta. Srećom, u kući se u tom trenutku nalazio i sin koji nije mogao vjerovati što vidi, bio je u šoku, no uspio se sabrati, provaliti u sobu i pozvati policiju i Hitnu pomoć.

Policija je odmah privela muškarca, a Hitna odvela nesretnu ženu koja je zadržana na intenzivnom odjelu.

Jozo se trenutno nalazi u pritvoru, a kada je došao sebi nakon incidenta po navodima susjeda stalno je govorio "što sam to učinio, što sam to napravio", jednostavno ni on, kao ni susjedi ne razumiju zbog čega je to napravio jer je bio inače miran i neagresivan tip.

Ostaje na policiji da rasvijetli cijeli slučaj.