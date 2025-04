Napadi na zatvore diljem Francuske: Nekoliko vozila je zapaljeno, a na jedan objekt se pucalo

U nizu noćnih incidenata, nekoliko vozila zapaljeno je ispred francuskih zatvora, dok je jedan objekt pogođen pucnjem iz automatskog oružja. Ministar pravosuđa Gérald Darmanin izjavio je da su zatvori bili meta pokušaja zastrašivanja, povezavši napade s vladinim naporima u suzbijanju trgovine drogom. Prema izvješćima novina Le Parisien, napadi su se dogodili na sedam lokacija: Toulon, Aix-en-Provence, Marseille, Valence i Nîmes na jugu zemlje, te Villepinte i Nanterre u blizini Pariza, prenosi BBC.

