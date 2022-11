Nakon prijevare s Fortenovom, slijedi li obračun s ruskim igračima u Hrvatskoj?

Objašnjavati što je to hibridni rat bio je sve do ruske agresije na Ukrajinu gotovo uzaludan posao. Tema je komplicirana i bila je isuviše apstraktna. Ono, pa daj mi neki razumljiv primjer. I eto, sada imamo svima razumljiv primjer, jer pokušaj prijevare s preuzimanjem najvećeg vlasničkog paketa u još uvijek najvećoj tvrtki Hrvatske jest klasični primjer što to znači kad se neka država nađe izložena hibridnom napadu.



Ne treba nas pritom zbunjivati, a ni zabavljati pojava pomalo komičnog lika arapskog "šeika" koji obožava trkaće automobile, a koji se spustio iznenada s neba tvrdeći da je on od sada najveći suvlasnik Fortenove i da je ruskom Sberbanku za to iskeširao pola milijarde eura. Situacija nije smiješna, naprotiv, vrlo ozbiljni ljudi tvrde da je ovo očit pokušaj prijevare i kršenja sankcija izrečenih Rusiji te ruskom kapitalu i interesima. Već prve analize ljudi kojima je to posao potvrđuju da je riječ o specijalnoj operaciji iza koje stoje najmoćniji pripadnici ruske državne nomenklature, moćnici bankarskog sustava, koji su u izravnoj simbiozi s Putinovom hijerarhijom. Oni su, istina, posao preuzimanja glavne hrvatske kompanije odradili već prije rata, što jest upadalo u oči, ali se u državi nisu palili alarmi jer to su bila druga vremena. No otkako je iznova pala u Europi željezna zavjesa prema Moskvi, stvari su postale puno ozbiljnije i sada je rusko vlasništvo u strateškim europskim tvrtkama postalo nepoželjno i opasno.