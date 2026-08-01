Analize otkrile što je zakopano u Gospiću: Pronađene povišene vrijednosti ovih opasnih spojeva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je analize sastava otpada zakopanog na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću kojima raspolaže, a koje su pokazale kako uzorci uglavnom ne zadovoljavaju uvjete za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada. Uzorci su uzimani s različitih lokacija na odlagalištu u Bilajskoj ulici u Gospiću, a prema dostupnim podacima iz analize koju je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo "Andrija Štampar" (NZJZ), riječ je o više vrsta otpada, što je vidljivo i na priloženim fotografijama.

Uglavnom je riječ o otpadu od mehaničke obrade npr. od sortiranja, drobljenja, zbijanja, peletiranja, ali uzorkovan je i medicinski otpad te otpadna zemlja, uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija, kamenje i iskop od rada bagera. Gotovo svi analizirani uzorci, prema ispitanim parametrima, ne zadovoljavaju uvjete za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada. U otpadu od mehaničke obrade, koji je najčešći uzorkovan otpad, od svih analiziranih spojeva, povišene vrijednosti antimona najčešće su bile razlog zašto uzorci nisu zadovoljili propisane uvjete.

Najčešće su potvrđene koncentracije antimona koje su višestruko iznad maksimalno dopuštenih, u rasponu od 0,33 mg/kg do 3,5 mg/kg suhe tvari, u odnosu na dopuštenu koncentraciju od 0,7 mg/kg s.t. U pojedinim uzorcima pronađene su povišene vrijednosti i za otopljeni organski ugljik (DOC), ukupni organski ugljik (TOC) te bakar.

U otpadu koji je klasificiran kao otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi, npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene, pronađene su povišene vrijednosti DOC-a, dok je jedan sličan uzorak klasificiran kao neobrađeni medicinski otpad te je samo navedeno da nije sukladan.

U jednom slučaju analizirano je i tlo na dubini do 30 centimetara, a za taj kompozitni uzorak tla navedeno je kako je sukladan s Pravilnikom o zaštititi poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, dok je u dopuni izvještaja također navedeno kako analizirana otpadna zemlja zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada.

Hina se za tumačenje rezultata analize, odnosno štetnosti utvrđenih povišenih vrijednosti pronađenih spojeva, obratila NZJZ-u, no iz te ustanove odgovorili su kako u ovom slučaju imaju "ulogu neovisnog analitičkog laboratorija". "Ljubazno molimo da se za sva tumačenja i rezultate analiza obratite naručitelju, koji je ujedno i vlasnik istih, odnosno Državnom inspektoratu", poručili su iz NZJZ-a. Nakon što se Hina potom s istim upitom obratila i Državnom inspektoratu, iz DIRH-a su nas uputili na sadržaj samih ispitnih izvještaja, ističući kako su u njima navedeni podaci o vrsti otpada, uzorkovanju, tablice analize, kao i objašnjenje o sukladnosti.

Pri tome su dodatno poručili kako "inspekcija zaštite okoliša nije nadležna za davanje mišljenja o utjecaju prekoračenih graničnih vrijednosti na okoliš i na život i zdravlje i ljudi". Fond je prilikom objave rezultata priopćio kako je time realiziran jedan od zaključaka sastanka predstavnika Vlade, Fonda i građanske inicijative "Gospić je naš dom", održanog u utorak, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i daljnjim koracima sanacije nepropisno odloženog otpada.

Riječ je o analizama koje je za potrebe Državnog inspektorata proveo NZJZ "Dr. Andrija Štampar", a koje je Fond već dostavio potencijalno zainteresiranim gospodarskim subjektima u sklopu pokrenute analize tržišta za zbrinjavanje zakopanog otpada. U okviru konzultacija, ističe se, Fond je prošli tjedan uputio upite prema 11 inozemnih operatora koji upravljaju odlagalištima opasnog otpada na području Europske unije te četiri upita vezana uz mogućnost zbrinjavanja u zatvorenim bivšim rudnicima soli koji se koriste za postupke trajnog skladištenja.

Analize otpada obuhvaćenog prvim dvjema fazama sanacije - rasutog otpada uz silos te otpada uskladištenog u "big bag" vrećama na otvorenom Fond je već ranije, početkom srpnja, javno objavio na svojim mrežnim stranicama, zajedno s informacijama o pokrenutim postupcima javne nabave za njegovo uklanjanje i zbrinjavanje. Vjeko Bušić iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" nakon sastanka izjavio je da su sastankom načelno zadovoljni i da ima nekog pomaka, prije svega misleći na to da će biti dostavljene sve analize tla i vode.

"Da znamo napokon oko onog najopasnijeg otpada, koji je zakopan, kakve su njegove analize i kakva je potencijalna opasnost na ugrozu zdravlja i na okoliš", rekao je Bušić, dodavši kako je dogovoreno da do 20. rujna ponovno sjednu i utvrde koji bi model sanacije bio najbrži kako bi čim prije sačuvali zdravlje i okoliš.

Nakon objave rezultata analize, iz Inicijative su na Facebooku poručili kako će sve objavljene analize dati neovisnim stručnjacima na uvid "kako bi građani dobili tumačenje struke koja ne ovisi ni o kome u ovom procesu". Također su naveli kako se mijenja pristup zakopanom otpadu. "Za 90 posto otpada, onog zakopanog, dosadašnji plan bio je: privremeno prekrivanje, a sanacija tek u kasnijoj fazi, možda 2028. godine. Na sastanku je dogovoreno drugačije: privremenog prekrivanja nema, a sanacija zakopanog otpada postaje Faza 3 i kreće odmah. Sanacija najopasnijeg dijela pomaknuta je s kraja plana na njegov početak", dodali su u objavi.