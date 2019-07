Nakon Melbournea još veći interes za Hrvatskom u Sydneyju

Nakon iznimno uspješnog ovotjednog predstavljanja u Melbourneu, Hrvatska turistička zajednica po prvi puta u povijesti prezentirala je Hrvatsku i hrvatsku turističku ponudu u australskom Sydneyju pred vodećim australskim turoperatorima i pred 82 australska turistička agenta. I ova je radionica organizirana u suradnji sa Slovenskom turističkom organizacijom pod sloganom „Experience Croatia, Feel Slovenia“.

„Moram priznati da je interes za Hrvatskom i hrvatskom turističkom ponudom u Australiji premašio sva naša očekivanja. Održali smo predstavljanje pred vodećim australskim turoperatorima koji u svojim programima već nude Hrvatsku, ali ono što posebno veseli i pred brojnim turističkim agentima koji zbog velikog interesa Australaca za putovanjem u našu zemlju priželjkuju suradnju s hrvatskim turističkim subjektima“, komentirao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, nadodavši kako je u ovoj godini Hrvatskoj turističkoj zajednici fokus pojačana promocija Hrvatske na dalekim tržištima poput Kine, SAD-a, Kanade, Singapura, Južne Koreje i posebno Australije.

Foto: HTZ

Prezentaciji u Sydneyju prisustvovali su, između ostalog, turoperatori Experience Croatia & More, kompanija s više od 40 godina iskustva u turističkoj industriji koja je prva uvela prodaju Hrvatske kao turističke destinacije na australskom tržištu; Greece and Mediterranean Travel Centre, australska agencija specijalizirana za prodaju Grčke, Egipta, Italije, Španjolske, Malte i Hrvatske; Excite Holidays, vodeća australska, ali i globalna on lina putnička platforma koja pruža usluge putovanja, smještaja, prijevoza te Sun Island Tours turoperator specijaliziran za prodaju Hrvatske, Cipra, Egipta, Grčke, Izraela, Italije, Jordana, Malte, Portugala, Slovenije, Španjolske i Turske.

„Interes Australaca za putovanjem u Hrvatsku iz godine u godinu raste, oni su putnici koji ne miruju, vole adrenalin, sport, dobru zabavu i odličnu hranu, a vaša zemlja time obiluje. Hrvatsku Australci žele vidjeti i istražiti“, rekao je Paul Polyviou, izvršni direktor Sun Island Toursa pohvalivši se kako su ove godine izdali posebnu brošuru posvećeno isključivo kružnim putovanjima hrvatskom obalom.

„Tržište Australije izuzetno je bitno za naš grad jer australski gosti ostaju duže u destinaciji, a za njih Zagreb ima odličnu ponudu za novac te im je ishodišna ili završna točka dužeg putovanja po Hrvatskoj i susjednim zemljama. Od 2015. godine bilježimo konstantni porast gostiju iz Australije. Tada smo zabilježili 16.896 dolazaka i 33.716 noćenja, dok smo 2018. godine zabilježili 30.636 dolazaka i 64.288 noćenja, što predstavlja porast od čak 81 posto u dolascima i 91 posto u noćenjima“, izjavila je direktorica TZ Zagreba Martina Bienenfeld, dok je Luka Olivari, predstavnik Rijeke - Europske prijestolnice kulture 2020. istaknuo kako je Rijeka izvrsno prihvaćena od strane australskih putničkih agenata. „Australski turistički djelatnici su posebno zainteresirani za umjetnost, obrazovanje i pop-kulturu u čemu Rijeka već godinama prednjači. Rijeka je do sada bila manje poznata destinacija putnicima iz Australije i ove radionice pridonijele su povećanju turističke atraktivnosti cijele regije i jačanju identiteta grada koji teče“, zaključio je Olivari.

Foto: HTZ

Kako bi u potpunosti zaokružili promociju hrvatske turističke ponude u Australiji, hrvatska turistička delegacija održat će u petak, 5. srpnja u Sydneyju predstavljanje pred dvadesetak vodećih australskih turističkih i lifestyle medija poput Travmedia, Get lost magazinea, Marie Claire, Gourmet Traveller, Travel Weekly Australia, SBS, Harper's Bazaar, Travel Tolk, KarryOn, Escape, Luxury Travel Magazine, MiNDFOOD, The Australian Women's Weekly, itd.

Podsjetimo, prezentaciji i radionicama sudjelovalo je 11 hrvatskih turističkih subjekata i to TZ Dubrovačko-neretvanske županije, Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020, Croatia Airlines, TZ Grada Zagreba, TZ Dubrovnika, Katarina Line Cruises &Tours, Atlas Plus, Navigare Yachting, Bagatin Clinic, Aronda Adriana Travel i Olivari dok su slovensku turističku ponudu predstavljala četiri slovenska partnera i to KNM Travel, Lubljana tourism&Ljubljana Castle, Palma travel DMC i Happy tours. Predstavljanju hrvatske turističke ponude u Sydneyju sudjelovao je i generalni konzul Ivica Glasnović.