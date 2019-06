Kineska pokrajina Shanxi želi jaču turističku i kulturnu razmjenu sa Hrvatskom

Odjel za kulturu i turizam kineske pokrajine Shanxi u suradnji s Hrvatsko-kineskim društvom prijateljstva organizirao je u petak u Zagrebu konferenciju o kulturnoj i turističkoj suradnji te pokrajine i Hrvatske, na kojoj je istaknuta obostrana želja za jačanjem te suradnje.

Konferencija je jedno od događanja u sklopu brojnih aktivnosti u povodu 2019. kao godine suradnje Kine i Hrvatske, a okupila više od sto predstavnika turizma i kulture te kineske pokrajine, kineskog veleposlanstva u Hrvatskoj, Hrvatske turističke zajednice (HTZ), Sektora za turizam HGK i hrvatskih turističkih agencija. Predstavnici više agencija su uoči same konferencije održali i sastanak s kineskim potencijalnim partnerima, a neke od njih su, kako se doznaje, potpisale i sporazum o suradnji.

Vodeći turoperator iz te pokrajine i član vijeća njihove turističke organizacije He Zhiyong za Hinu je izjavio da se i ovaj puta u Hrvatskoj uvjerio da je vrlo atraktivna zemlja za kineske turiste.

"U Hrvatskoj sam treći put i sada činim sve da sklopim konkretnu poslovnu suradnju s nekim od hrvatskih partnera, jer kineski turisti iz naše pokrajine žele doći u Hrvatsku. Pritom im stalno govorimo da ne idu samo zbog plaža i otoka, nego i zbog bogate kulture i povijesti Hrvatske, jer je to također vrlo atraktivno, rekao je Zhiyong.

Dodao je da za sada još ne surađuje ni s jednom agencijom ali vjeruje da će se to uskoro promijeniti te da će i hrvatski turisti doći u pokrajinu Shanxi zbog njenih povijesnih i kulturnih atrakcija.

Konzultantica za turizam Dubravka Davidović, kao suradnica u projektu povezivanja, naglasila je da je današnja konferencija vođena strategijom "16+1" za jaču turističku suradnju i razmjenu Kine s europskim zemljama.

"Kako je ovo godina suradnje Kine i Hrvatske, vjerujemo da ćemo i u Hrvatskoj, kao što je to bilo i u drugim zemljama u takvim situacijama, iz Kine ove godine imati puno više turista nego do sada", rekla je Davidović, dodajući kako je u nekim zemljama u godini domaćinstva skupovima inicijative "16+1" to značilo i povećanje broja kineskih turista za čak pet puta.

Na konferenciji je predstavljena i sama pokrajina Shanxi, koja je smještena na visoravni Loess u srednjem dijelu Žute rijeke na sjeveru Kine, uz napomenu da ima bogate turističke resurse, kao i 271 kulturno dobro pod zaštitom države, što čini 11,5 posto od ukupno takvih u cijeloj Kini.

Brojne su lokacije i na popisu svjetske kulturne baštine, među kojima i vojnici od terakote, a oko 70 posto drevnih kineskih drvenih arhitektura iz dinastije Song (960.-1279.) i ranije nalaze se u toj pokrajini, a Shanxi se može pohvaliti i jakim budističkim tradicijama, uključujući i Wutai planinu, poznatu kao jednu od četiri najslavnije budističke planine u Kini.

Shanxi je i 'rodno' mjesto bankarstva u Kini, čemu svjedoče mnogi poznati stambeni kompleksi trgovačkih obitelji, a poznati su i po tradicionalnim kineskim operama, kao i po najvećem broju drevnih građevina na kopnu.