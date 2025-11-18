Nakon godina potrage, sinove je okupila u zajedničkoj grobnici: 'Četiri brata leže jedan pokraj drugoga'

Nisam završila nikakvu školu. Jedva se znam potpisati. Život me nije nikada mazio. I stoga sam naučila i još učim najvišu životnu školu, a to je škola ljubavi i žrtve za svoje bližnje i za svoju obitelj.” Ovako je, za života, kazivala Kata Šoljić, simbol patnje i hrabrosti u Domovinskom ratu, poznata i pod imenom “Majka hrabrost”. Uistinu, ona je domovini dala najviše što majka može dati, četvoricu sinova. Rođeni u Brčkom u Bosni i Hercegovini, odakle su 1956. kao dječaci pristigli u okolicu Vukovara, u odlučujućem su trenutku, u prvim danima Domovinskog rata, sva četvorica sinova iz obitelji Šoljić krenuli u obranu grada koji su osjećali svojim.