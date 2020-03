Najviše mi se zamjera to što sam poduzetnik, ja ne dolazim u politiku kao većina gologuzana

Predsjednik novoosnovanog Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro objasnio je u intervjuu za Media servis koji su ciljevi stranke, zašto su od 17 članova odbora samo dvije žene i zašto izbjegava govoriti o koaliciji s HDZ-om. Škoro je prokomentirao i aktualnu situaciju oko koronavirusa te mogućnost otkazivanja njegovih koncerata. Tema je, između ostalog, bila i naplata parkinga kod bolnice Merkur te objava imovinske kartice.

Prema novom istraživanju CRO Demoskop, koje je za RTL provela agencija Promocija plus, treća snaga je Domovinski pokret Miroslava Škore. Tu opciju bira 11,5 posto ispitanika, dva postotna boda više nego njegovu nezavisnu listu u veljači.

"To lijepo zvuči, no ankete mogu radikalno pogriješiti", rekao je Škoro i dodao "Ja sam noć uoči predizborne šutnje imao nekih 18 posto, a onda sam završio na 24,5 posto. Meni se čini da bi trebalo uvažavati te ankete, one pokazuju određene trendove, ali prave ankete su izbori."

U kontekstu širenja koronavirusa, zbog moguće mjere zabrane javnih okupljanja u zatvorenom prostoru na udaru bi se mogli naći i već rasprodani koncerti u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Među njima su i oni Miroslava Škore.

"Meni jesu branili koncerte u zadnjih godinu dana, ali mi ih nije branio koronavirus, nego HDZ i neke druge političke strukture. To je njihovo pravo. Moje je da, kao čovjek koji je cijeli život na tržištu, da se borim na tom tržištu. Bit će što će biti, ako treba odgoditi koncert, mi ćemo ga odgoditi u interesu zdravlja. Zdravlje je prije svega."

Domovinski pokret ima jednu želju, kaže Škoro, a to je objediniti što više ljudi, stranaka i političkih opcija te napraviti preokret u Hrvatskoj, prvenstveno ukinuti duopol HDZ-SDP.

"Naravno da će sada biti dodatnog populizma kad kažem da ćemo se zalagati za sferu koja je najvažnija, a to je, naravno, dekriminalizacija hrvatskog društva, borba protiv korupcije i poticanje hrvatskog gospodarstva."

Evo kako je objasnio činjenicu da su od 17 članova odbora Domovinskog pokreta, samo dvije žene.

"Mi ćemo kroz imenovanje povjerenika za županije, definitivno biti u situaciji da kooptiramo još 20 ljudi i pazit ćemo na to jako. Nadam se da će se taj omjer promijeniti, jer razgovarate s čovjekom koji je rano ostao bez oca, odgojila me majka, imam sestru, oženio sam se..."

Od konkretnih demografskih mjera, Škoro je naveo delimitiranje rodiljnih naknada.

"Definitivno smatram i smatramo da bi trebalo u dijelu koji je kvantitativno mjerljiv i koji se može vrlo brzo promijeniti, napraviti radikalne zaokrete. Ne može netko s plaće od 7.000 ili 10.000 kuna otići na 3.000 kuna pa će mu to netko podići na 5.000 kuna, samo zbog toga što je otišao na porodiljni dopust. To su stvari koje su po meni skandalozne, pogotovo u demografskoj situaciji u kojoj je Hrvatska."

Dotaknuo se i problema iseljavanja.

"Čovjek koji radi kao projektni inženjer, statičar u Njemačkoj, kada od 3.000 eura treba platiti sva davanja, u Njemačkoj mu ostaje 2.100 eura, a u Hrvatskoj mu ostane 1.800 pa kud da se vrati? Ključna stvar su naravno sudstvo, korupcija i sve što je zavladalo kroz tu priču i s druge strane, gospodarstvo. Ako stvorite gospodarske pretpostavke, svi će se vratiti."

O mogućim partnerima nakon izbora još ne želi konkretno pričati, iako je ministar Davor Božinović za Media servis rekao da ne isključuju mogućnost koalicije sa Škorom.

"Nije bit fotelja, niti koalicija s kim ćete i kako ćete. Mi ćemo imati svoje ciljeve i pokušat ćemo ih izrealizirati na način da nemamo odstupanja od njih, jer ne želimo iznevjeriti povjerenje birača. Treće opcije su imale najveće problem s tim što bi dobar dio ljudi, zbog nedostatka strukture, pretrčao iz jedne opcije u drugu. To je čista prevara", tvrdi Škoro.

Kad nekome ne možeš za nešto legalno prigovoriti, bacaš ga u sferu morala, rekao je Škoro na pitanje je li moralno da tvrtka u kojoj je on suvlasnik, sat parkiranja kod KB Merkur naplaćuje 15 kuna.

"Već je bilo napada na moju obitelj, posebice na moju suprugu, na mene. Meni se najviše zamjera, ako smijem primijetiti da se netko ne naljuti, to što sam ja poduzetnik. Ja ne dolazim kao većina političkih gologuzana u politiku zbog toga da bih zaradio novce. Meni je nevjerojatno da ti ljudi koji imaju plaće 10,15, 20 tisuća kuna najednom imaju ne znam kakve ušteđevine i nitko ih to nema potrebu pitati. Ja dolazim iz realnog sektora i ne izbjegavam odgovor na to."

Na pitanje kada će ispuniti obećanje i objaviti imovinsku karticu nije dao precizan odgovor.

"Moja imovinska kartica nije sporna ni u jednom trenutku, osim činjenice da netko želi prikazati sljedeću stvar; 'Aha, Škoro je rekao da će objaviti imovinsku karticu, nije objavio imovinsku karticu, Škoro je nemoralan. On nije dobar za političara, bolje da nam političari ostanu ovi ljudi jer oni su, što, moralni?", rekao je Škoro i dodao "Ja ću popis napraviti vrlo brzo, ali pravu vrijednost imovine treba napraviti neki stručnjak."