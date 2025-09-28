Naši Portali
STRAVA U MICHIGANU

Najmanje jedan poginuli, devet ranjenih u pucnjavi. Počinitelj zapalio crkvu?

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
28.09.2025.
u 20:53

Napadač nije imenovan. Istražuju se motivi napada. Policija Grand Blanca dodala je da je 100 agenata FBI-a raspoređeno kako bi pomogli u istrazi

Najmanje jedna osoba poginula je, a devetero je ozlijeđeno u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Michiganu u koju se naoružani napadač zaletio vozilom i počeo pucati, rekla je mjesna policija, a prenio BBC. Napad u crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, gradu 96 kilometara sjeverozapadno od Detroita, dogodio se za vrijeme nedjeljne mise na kojoj su se okupile stotine ljudi. Sumnjivac, 40-godišnji muškarac, navodno je i zapalio crkvu.

Navodnog napadača ubila je policija, priopćila je policija Grand Blanca, dodajući da nema daljnje prijetnje javnosti. Devetero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi, zadobivši prostrelne rane, i nalaze se u stabilnom stanju bolnici. Napadač nije imenovan. Istražuju se motivi napada. Policija Grand Blanca dodala je da je 100 agenata FBI-a raspoređeno kako bi pomogli u istrazi.

Predsjednik Donald Trump rekao je da je obaviješten o pucnjavi te da će FBI voditi saveznu istragu i pružati podršku državnim i lokalnim dužnosnicima. „Osumnjičenik je mrtav, ali još uvijek ima puno toga za naučiti", rekao je u objavi na Truth Socialu. Predsjednik je rekao da se „ovo čini kao još jedan ciljani napad na kršćane u Sjedinjenim Američkim Državama".

