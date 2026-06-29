Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSTATAK ZEMLJE SE PRŽI

Najhladnije jutro u Hrvatskoj: U ovom je mjestu izmjereno svega 13 stupnjeva

Crni lug: Ulaz u Nacionalni park Risnjak
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 10:26

Crveni meteoalarm zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju izdano narančasto upozorenje.

Dok se gotovo cijela Hrvatska i dalje bori s intenzivnim toplinskim valom, a na snazi su crvena i narančasta upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura, jedno je mjesto jutros značajno odskakalo od ostatka zemlje. Dok su se brojni gradovi već u ranim jutarnjim satima budili uz gotovo tropske temperature, u Crnom Lugu izmjereno je svega 13 Celzijevih stupnjeva.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 6 sati ujutro Crni Lug bio je najhladnije mjesto u Hrvatskoj s ugodnih 13 °C. Samo stupanj toplije bilo je u Ličkom Lešću, gdje je izmjereno 14 °C. S druge strane, Senj je bio najtopliji grad u Hrvatskoj s čak 32,1 °C, a slijedili su Split Marjan i Rijeka, gdje su temperature također bile iznimno visoke već u ranim jutarnjim satima.

Vrućina će se nastaviti i tijekom dana. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano, vrlo vruće i sparno vrijeme, uz najviše dnevne temperature između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Crveni meteoalarm zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju izdano narančasto upozorenje.

Iako će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme, tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguć je jači razvoj oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegdje praćeni prolazno jakim vjetrom. Prema prognozi HRT-a, vrlo vruće vrijeme zadržat će se i tijekom utorka. Uz obilje sunca, u dijelu unutrašnjosti, osobito u Lici, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, a poneki pljusak nije isključen ni na krajnjem jugu Jadrana. Prava promjena vremena očekuje se u drugom dijelu srijede. Sa sjevera će stići naoblačenje, kiša i grmljavina, a lokalno su moguća i izraženija nevremena. Uz jačanje sjevernog vjetra i bure očekuje se i osjetan pad temperature.

Slično prognozira i meteorolog Nove TV Ivan Čačić, koji navodi da će druga polovica srijede i četvrtak donijeti značajno osvježenje uz kišu i grmljavinu, a u početku promjene vremena moguće je i olujno nevrijeme. Nakon toga ponovno će biti više sunčanih razdoblja, no vrijeme neće biti potpuno stabilno.

FOTO Na 34 stupnja Split se preselio na plaže: pogledajte kako su Splićani bježali od vrućine
Crni lug: Ulaz u Nacionalni park Risnjak
1/36
Ključne riječi
toplinski val vrućina temperature dhmz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!