Najhladnije jutro u Hrvatskoj: U ovom je mjestu izmjereno svega 13 stupnjeva

Dok se gotovo cijela Hrvatska i dalje bori s intenzivnim toplinskim valom , a na snazi su crvena i narančasta upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura, jedno je mjesto jutros značajno odskakalo od ostatka zemlje. Dok su se brojni gradovi već u ranim jutarnjim satima budili uz gotovo tropske temperature, u Crnom Lugu izmjereno je svega 13 Celzijevih stupnjeva.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 6 sati ujutro Crni Lug bio je najhladnije mjesto u Hrvatskoj s ugodnih 13 °C. Samo stupanj toplije bilo je u Ličkom Lešću, gdje je izmjereno 14 °C. S druge strane, Senj je bio najtopliji grad u Hrvatskoj s čak 32,1 °C, a slijedili su Split Marjan i Rijeka, gdje su temperature također bile iznimno visoke već u ranim jutarnjim satima.

Vrućina će se nastaviti i tijekom dana. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano, vrlo vruće i sparno vrijeme, uz najviše dnevne temperature između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Crveni meteoalarm zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju izdano narančasto upozorenje.

Iako će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme, tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguć je jači razvoj oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegdje praćeni prolazno jakim vjetrom. Prema prognozi HRT-a, vrlo vruće vrijeme zadržat će se i tijekom utorka. Uz obilje sunca, u dijelu unutrašnjosti, osobito u Lici, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, a poneki pljusak nije isključen ni na krajnjem jugu Jadrana. Prava promjena vremena očekuje se u drugom dijelu srijede. Sa sjevera će stići naoblačenje, kiša i grmljavina, a lokalno su moguća i izraženija nevremena. Uz jačanje sjevernog vjetra i bure očekuje se i osjetan pad temperature.

Slično prognozira i meteorolog Nove TV Ivan Čačić, koji navodi da će druga polovica srijede i četvrtak donijeti značajno osvježenje uz kišu i grmljavinu, a u početku promjene vremena moguće je i olujno nevrijeme. Nakon toga ponovno će biti više sunčanih razdoblja, no vrijeme neće biti potpuno stabilno.