Najam namještaja oporezuje se isto kao i najam stana

Cijene podstanarskih stanova opet lete u nebo, a prema oglasnicima nekretnina cijena im se u velikim gradovima kreće od 10 pa do 20 eura po četvornom metru. Za stan od 50 kvadrata, ovisno o lokaciji, u Zagrebu je potrebno izdvojiti od 500 do tisuću eura, dok je splitskim podstanarima još teže jer se tražene cijene najma penju i do 1500 eura. Država tek treba pokrenuti najavljeni model dugoročnog najma privatnih stanova, no malo je vjerojatno da će državni model utjecati na korekciju cijena.

Uz studente i mlade ljude koji se osamostaljuju, podstanarske stanove traži i sve veći broj stranih radnika, što također utječe na cijenu najma. Točan broj građana koji iznajmljuju svoje stanove još se utvrđuje, a Porezna uprava je nedavno na upit Poslovnog dnevnika odgovorila da je na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja evidentirala 28.713 više poreznih obveznika koji ostvaruju dohodak od najma nego što je to bio slučaj u istom razdoblju lani. Tada se u evidenciji porezne uprave nalazilo gotovo 240 tisuća legalnih iznajmljivača. Koliko je među njima ljudi koji dugoročno iznajmljuju stanove i kuće podstanarima, nisu nam sad mogli odgovoriti.

No dobili smo odgovor Porezne uprave na pitanje koje je ovih dana zaintrigiralo mnoge na društvenim mrežama, a došlo je od osobe koja iznajmljuje stan i sređuje dokumente za prijavu najma. Nju je zanimalo što je osnovica za plaćanje poreza na dugoročni najam ako najamnina stana iznosi 500 eura, a dodatno se, za 300 eura, u najam daju aparati te namještaj u stanu. Pojedine odvjetničke kuće u svojim tipskim ugovorima o najmu stanova, koje daju klijentima, uz stanarinu odvojeno vode i naknadu za korištenje pokućstva i kućanskih aparata. Otud i pitanje ima li to razdvajanje cijene utjecaja na visinu porezne obveze vlasnika stana. – U skladu s propisima o porezu na dohodak, primicima od imovine i imovinskih prava smatraju se, među ostalim i primici od najamnine tj. davanja u najam nekretnina i pokretnina, odgovorila je Porezna uprava. Dakle, razdvajanje stanarine na naknadu za stan i naknadu za korištenje namještaja i kućanskih aparata neće smanjiti poreznu obvezu vlasnika stana.

Porezna uprava objašnjava da se svakoj osobi koja ostvaruje dohodak od imovine na temelju najma nekretnina i pokretnina priznaju izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine. Porez na dohodak porezni obveznik plaća po stopi od 12% na primijenjenu poreznu osnovicu – što je iznos cjelokupne najamnine umanjen za 30% porezno priznatih izdataka. Za konkretan primjer ističu da se "porezna osnovica utvrđuje tako da se primici ostvareni od davanja u najam nekretnina i pokretnina, koji u konkretnom slučaju iznose 800 eura, umanje za 30% paušalnih izdataka – za 240 eura te se na tako utvrđenu poreznu osnovicu od 560 eura plaća porez na dohodak po stopi od 12%. Porezna obveza u konkretnom slučaju iznosi 67,20 eura. Kada bi se naknada za najam namještaj izuzela iz oporezivanja, vlasnik stana platio bi 25,2 eura manje poreza! Bila imovina pokretna ili nepokretna, njezino iznajmljivanje oporezuje se s 12 posto. Dakle, vlasnik koji iznajmljuje svoj stan za 800 eura mjesečno, državi godišnje plati 806 eura poreza od imovine, odnosno jednu mjesečnu stanarinu! Ta se porezna stopa nije mijenjala, a ljudi koji legalno plaćaju porez od najma i dugoročno iznajmljuju svoje stanove ne plaćaju ni novi porez na nekretnine.

Godišnja porezna obveza Zagrepčana čiji su stanovi u kratkoročnom najmu iznosi 199 eura po jednom ležaju, te se najam četiri ležaja izjednačava s poreznom obvezom vlasnika koji je svoj stan iznajmio za 800 eura mjesečno. Uz porez na dohodak od imovine, vlasnici stanova u kratkoročnom najmu plaćaju i porez na nekretnine, koji se kreće od 0,6 do 8 eura po četvornom metru. U Zagrebu je taj porez pet eura. Činjenica da se porez na nekretnine ne plaća na stanove u dugoročnom najmu vjerojatno je utjecala na povećanje broja građana koji su prijavili stjecanje dohotka od najma nekretnina. Prva rješenja o porezu na nekretnine već su stigla u lipnju u sredinama koje samostalno naplaćuju taj porez. Više od 400 općina i gradova angažiralo je Poreznu upravu da taj administrativni posao obavi umjesto njih, a ta će rješenja početi stizati od rujna.

