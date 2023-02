VIDEO Nadzorna kamera u stanu na Rabu zabilježila potres: 'Dobro nas je protreslo'

Potres koji je danas prijepodne pogodio Krk osjetio se diljem Hrvatske, ali i susjednih zemalja, s dojavama iz Karlovca, Pule, Zadra, ali i Sarajeva, Slovenije i Italije. Na Rabu, 40-ak kilometara od epicentra, potres je zabilježila nadzorna kamera u stanu, a vlasnik, koji u to vrijeme nije bio doma, kaže kako se čini da nema štete.

“U trenutku potresa bio sam na poslu, i tih nekoliko sekundi dobro nas je protreslo. Za sad se čini se da štete nema”, rekao je Marko iz Suhe Punte za Novi List.

Danas u 10:47 Krk je pogodio potres magnitude 4,8 prema Richteru. a zabilježeno je i više naknadnih podrhtavanja. Nisu zabilježene veće štete, no u Puntu je došlo do požara na kući kada je električna grijalica vode pala sa zida na perilicu rublja, uslijed čega je došlo do kratkog spoja. Na nekim kućama srušeni su dimnjaci, a iz dvije crikveničke osnovne škole evakuirani su učenici.

VIDEO Potres izazvao odron u uvali na otoku Krku