Nadzirat će se krše li države prvi europski klimatski zakon

Europska komisija predložila je jučer prvi europski zakon o klimi, kojim bi se u zakonsku obvezu pretvorila ambiciozna politička najava da će se EU okrenuti potpunoj ekologizaciji gospodarstva i cijelog društva te da će sve to do 2050. učiniti Europu prvim klimatski neutralnim kontinentom.

Djelovanje svih sektora

Greta Thunberg, globalno poznata mlada aktivistica za spas Zemlje od klimatskih promjena, imala je čast sudjelovati na sjednici “europske vlade”, kolegiju povjerenika u EK, na kojoj je iznesen prijedlog zakona o klimi. Nakon toga se obratila i europarlamentarcima u Odboru za zaštitu okoliša.

Velika novost Komisijina prijedloga, s kojim se tek trebaju složiti države članice kroz Vijeće EU, ideja je da Komisija dobije nove ovlasti davanja preporuka onim državama članicama čija politika nije konzistentna sa zacrtanim ciljem klimatske neutralnosti. Države bi potom imale obvezu ispunjavanja tih preporuka.

Kad je riječ o konkretnim postocima smanjenja stakleničkih plinova u odnosu na razinu iz 1990., planira se zacrtati 50 do 55 posto kao cilj koji EU treba doseći do 2030. godine. Već je to pomak u odnosu na postojeću politiku i postojeće mjere, koje bi dovele do 60-postotnog smanjenja tek 2050. godine. Nakon 2030., Komisija bi u hodu, na temelju znanstvenih i drugih pokazatelja u određenom trenutku, svakih pet godina propisivala nove postotke kao način dolaska do konačnog cilja klimatske neutralnosti 2050. godine. Dakle, Komisija bi 2035., 2040. i 2045. donosila odluke, za koje možda čak ne bi trebala ni suglasnost, odnosno odlučivanje država članica.

– Europljani žele živjeti na kontinentu koji je gospodar svoje sudbine i ima kontrolu nad svojom budućnošću. Klimatska neutralnost je europska sudbina. Konkurentno i održivo gospodarstvo je naša europska budućnost – rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Da bi se postigao cilj klimatske neutralnosti, tvrde u Komisiji, trebat će djelovanje svih sektora, od promjena u načinu na koji dobivamo energiju i proizvodimo hranu, preko načina na koji konzumiramo robu i usluge, do putovanja i opisa radnih mjesta.

‘Ovo je predaja!’

No, mlada aktivistica koja je pozvana kao gošća nije bila impresionirana: kad se pojavila u Europskom parlamentu, Greta Thunberg izjavila je da prijedlog europskog zakona o klimi nije dovoljan i da se Europa ne bi trebala lažno predstavljati kao lider u borbi protiv klimatskih promjena.

– Prestanite se pretvarati da možete biti klimatski lider a pritom i dalje graditi i subvencionirati novu infrastrukturu koja ovisi o fosilnim gorivima. Ovaj klimatski zakon je predaja – rekla je mlada Šveđanka.