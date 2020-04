U Hrvatskoj 39 novooboljelih, osam preminulih

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 sati na redovitoj konferenciji za medije objavit će javnosti najnovije podatke o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj.

14:33 Zasada nema dokaza o umjetnom uzgoju koronavirusa, kaže Markotić.

- Svašta se može raditi s virusima i sve to bi trebalo ići u svrhu razvoja cjepiva, naravno ima i onih koji sve iskoriste u krive svrhe. Mislim da će ljudi to nastaviti istraživati i dalje. No moramo znati da je ovakvih pandemija bilo i prije, kreirala ih je priroda kada to čovjek nije još niti znao.

14:31 Što se tiče zahtjeva Grada Zagreba da se ukinu propusnice prema Zagrebačkoj županiji, Božinović je ocijenio da je to jedan logičan zahtjev jer te dvije županije funkcioniraju kao jedna cijelina.

14:28 - Te teorije da treba da se pusti da se svi zaraze, njihov ishod ovisi o tome kako će se ponašati ovaj virus. Ako bude ostavljao dugotrajan imunitet, onda će ti funkcionirati. Ako tako ne bude, onda je rješenje cjepivo s kojim ćemo se morait štititi svake godine - kazala je Markotić.

14:23 - Jučer smo govorili kada je dan bio sa samo 18 novooboljelih da to ne znači da neće biti dana s većim brojem oboljelih. U te mjere popuštanja idemo vrlo oprezno. Primjenjivat će se tako što neće ići sve odjednom. Činjenica je da Hrvatska uspjeva držati ovu epidemiološku siku kontolabilnom. Od samog starta imamo dvoznamenkasti rast oboljelih. Održavamo linearan rast, što nam omogućava promišljanje o mjerama koje će potaknuti određene dijelove gospodarstva - kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dodajući da su produžili još četiri odluke - o načinu održavanja pogreba, o mjerama prilikom sklapanja braka i životnih partnerstva, mjera koja se tiču sportskih i dječjih igrališta te zabrane uplovljavanja brodovima u međunarodnoj plovidbi.

14:18 Upitana da komentira hrvatski uspjeh uzgoja koronavirusa u laboratoriju, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić je kazala: - Mislim da je to zaista velika stvar. Sve kredite dajem svom timu jer su praktično sve sami odradili. To su ljudi koji neprestano rade. Oni su godinama bili pripremani za ovakve stvari. To je velika stvar nama za znanstvena istraživanja, a može pomoći i dijagnostici. Imamo i niz ponuda. To je važno jer kada se radi cjepivo bitno je da se pokriju i lokalni sojevi virusa.

14:14 Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je ocijenio situaciju u domovima relativno mirnom.

- Imamo u Splitu nekoliko novooboljelih, ali tu je već nekoliko domova zahvaćeno. Stvari su potpuno pod kontrolom. Napravili smo 300 briseva štićenika i zaposlenika. Mali broj je pozitivan. Imamo novu situaciju u Dubrovniku gdje je u jendom domu u Metkoviću bilo nekoliko štićenika s temperaturom, ali nitko od njih nije pozitivan, nego su pozitivna dva djelatnika. I osim toga, pronađena su još dva asimptomatska djelatnika prije preuzimanja smjene u jednom domu u Dubrovniku.

14:09 O zatvorenim restoranima

- U RH imamo 35 tisuća ugostiteljskih objekata. Kod 31 objekta su utvrđene nepravilnosti. Osobno sam se uključio i u ovaj predmet. Izdano je usmeno rješenje za zatvaranje objekta, ali je činjenica da je stranka pozvana u ponedjeljak da dostavi dokumentaciju ukoliko je posjeduje. Nije zatvoren objekt jer se bavio dostavom hrane, nego je netko postavio stol na javnu prometnu površinu bez dozvole i to nije smio. Ako bude propusta od strane inspektora učinit ću sve sa svoje strane da se to ispravi. Dogovorili smo danas da će sutra u Državnom inspektoratu biti sastanak s poduzetnicima, ministrom, a u prisustvu epidemiologa. Cilj nam nije represija. Zaštita zdravlja nam je primarna zadaća - kazao je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Tražimo balans između mjera i realnog života. Svi oni koji će ispuniti uvjete koje će epidemiolozi postaviti, mi ćemo ići u obustavu postupka i ti ugostiteljski objekti će moći raditi, dodao je.

14:08 Jutros je sletio avion iz Šangaja za 70 tona zaštitne opreme, nastavak se očekuje i sljedećih dana, kazao je ministar Beroš.

14:04 U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 39 novih dijagnosticiranih bolesnika, ukupno 1871 bolesnik. Testirano je od jučer 2539 uzoraka, što je značajno povećanje u odnosu na prethodne dane. Od jučer je preminulo osam bolesnika. Svi su imali teške kronične bolesti. Šestero od njih je bilo na respiratoru. U ovom trenutku imamo 23 bolesnika.

- Tražimo balans između svakodnevnih aktivnosti i odolijevanja zarazi. Na primjeru drugih zemalja znamo da u velikom opterećenju može doći do urušavanja zdravstvenog sustava. U narednom razdoblju poduzet ćemo dodatne mjere prilagodbe zdravstvenog sustava. To nije lako napraviti jer moramo omogućiti tu brzu tranziciju, ali upravo to je u tijeku i sljedeći tjedan će ići jasne upute o novom načinu funkcioniranja zdravstvenog sustava prema pružateljima i korisnicima - najavio je ministar zdravstva Vili Beroš.

