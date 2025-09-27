Nacionalizam – posao koji se itekako isplati

Nacionalizam je možda "posljednje utočište hulja", ali je prvi alat legitimiranja moći na putu do kapitala. S obzirom na aktualnu ideološku os vladajućih u Hrvatskoj, "nacionalisti bogataši" trenutačno su na radaru. Nema desnica ekskluzivitet bogatstva, no pozivanje na povezanost s nacijom pretače u povezanost s državom na način koji se obično pripisuje nekim drugim režimima, totalitarnim i krajnje lijevim. No kažu da novac nema boju. Ekonomski interesi jači su od morala, ideologije ili patriotizma. Tako da ovakvih paradigmi ne nedostaje ni na ljevici, bolje rečeno kod onih koji sebe tako deklariraju ili im je u javnom diskursu pripisan taj predznak. Idemo malo secirati taj društveni prostor. Zamislimo da je podijeljen u četiri kvadranta: na X-os stavljamo ideologiju – od ljevice do desnice, na Y-os bogatstvo – od skromnog do izrazito bogatog.