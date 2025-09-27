Naši Portali
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
SELEKTIVNI PATRIOTIZAM

Nacionalizam – posao koji se itekako isplati

Autor
Valentina Wiesner
27.09.2025.
u 11:03

Bogati nacionalisti pred narodom često koriste moto 'Ja sam, kao i vi, domoljub'

Nacionalizam je možda "posljednje utočište hulja", ali je prvi alat legitimiranja moći na putu do kapitala. S obzirom na aktualnu ideološku os vladajućih u Hrvatskoj, "nacionalisti bogataši" trenutačno su na radaru. Nema desnica ekskluzivitet bogatstva, no pozivanje na povezanost s nacijom pretače u povezanost s državom na način koji se obično pripisuje nekim drugim režimima, totalitarnim i krajnje lijevim. No kažu da novac nema boju. Ekonomski interesi jači su od morala, ideologije ili patriotizma. Tako da ovakvih paradigmi ne nedostaje ni na ljevici, bolje rečeno kod onih koji sebe tako deklariraju ili im je u javnom diskursu pripisan taj predznak. Idemo malo secirati taj društveni prostor. Zamislimo da je podijeljen u četiri kvadranta: na X-os stavljamo ideologiju – od ljevice do desnice, na Y-os bogatstvo – od skromnog do izrazito bogatog.

Ključne riječi
patriotizam nacionalizam

Komentara 4

Pogledaj Sve
AP
APšlape
11:13 27.09.2025.

Kakve veze ima Mamić s nacionalizmom?

FE
felis29
12:20 27.09.2025.

Pravi i jedino isplativ biznis u Hr je antifašizam . Jedino je problem u zadnje vrijeme sto se dio njih pretvorio u radikalne antisemite , a nitko ni da pisne

Avatar Matenate
Matenate
12:10 27.09.2025.

Glupog teksta, nepovezano bedasto i besmisleno. Nastavak na bosanca iz Amerike , ali gluplje od bosanca. Znamo gdje se okupljaju hulje, i nije posljednje hulja uvijek ima i nađu utočište. Danas hulje obitavaju u NGO i mentalni yugošovini, samo onii imaju pravo na vidljivost u medije, prosvjede, polažu pravo na istinu, obrazovanje (Indoktrinaciju), samo njima novac.

